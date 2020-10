EuroLega, 5ª giornata: disastro Žalgiris nella ripresa, Valencia rinasce ed esulta!

L’imbattibilità dello Žalgiris Kaunas vuole continuare dopo quattro giornate e dopo due grandi vittorie compresa l’ultima grande vittoria con l’Anadolu Efes. Di fronte si troverà un Valencia che la settimana scorsa ha perso con il Barça e poi riposato a causa del rinvio della gara contro lo Zenit. Da segnalare per i lituani l’infortunio di Geben, al suo posto Blazevic.

QUINTETTO ŽALGIRIS: Walkup, Vasturia, Grigonis, Hayes, Lauvergne

QUINTETTO VALENCIA: Marinkovic, Van Rossom, Labeyrie, Kalinic, Dubljevic

1° QUARTO

Vasturia e Grigonis spingono subito lo Zalgiris, ma Kalinic e Dubjevic permettono agli spagnoli il primo sorpasso del match (14-18 al 5′). Le triple di Jokubaitis mandano di nuovo avanti i padroni di casa, poi la bomba di Milaknis sulla sirena permette ai lituani di guidare il primo quarto sul 27-22.

2° QUARTO

Nigel Hayes allunga fino al +8, Dubljevic prova a rispondere ma Kaunas è più squadra e gioca quasi a memoria. Il montenegrino arriva in doppia cifra personale, ma il Valencia non torna mai sotto al -6. Due liberi di Grigonis fissano il punteggio del primo tempo sul 45-37 per lo Zalgiris.

3° QUARTO

Il Valencia esce dagli spogliatoi segnando subito tre triple ed un parziale di 14-4 che porta addirittura avanti gli spagnoli sul 49-51 al 25′. Ottimi Dubljevic e Marinkovic, poi per i lituani arriva anche un ingenuo ed inutile terzo fallo di Lauvergne. Dall’altra parte il Valencia continua a macinare punti su punti: il parziale dice 24-6 nel quarto, grazie ad un super Prepelic. Rubit dà un po’ di speranza, ma Vives sulla sirena sigilla il +10 al 30′: Valencia guida 57-67.

4° QUARTO

Vanja Marinkovic scava il solco probabilmente decisivo con due bombe assurde da casa sua, lo Zalgiris sembra sulle ginocchia (62-78 al 34′). Lekavicius e Milaknis riportano i lituani a -10, costringendo coach Ponsarnau al timeout. Al rientro Vives segna da 3 e chiude di fatto la partita. Kaunas prova a tornare sotto, ma Valencia risponde colpo su colpo: supera quota 90 punti in una Zalgirio Arena da oltre cinquemila spettatori e ferma i lituani per la prima volta in questa Eurolega. Termina con il punteggio di 82-94, MVP un sontuoso Vanja Marinkovic, ma ottime le prove anche di Dubljevic e Kalinic.

Žalgiris Kaunas – Valencia basket 82-94 (27-22, 45-37, 57-67)

Kaunas: Walkup 3, Vasturia 6, Grigonis 12, Hayes 11, Lauvergne 11, Milaknis 8, Lekavičius 9, Jokubaitis 8, Rubit 12, Jankūnas 2, Lukošiūnas NE, Blazevic NE. All. Martin Schiller

Valencia: Marinkovic 16, Van Rossom 5, Labeyrie 12, Kalinic 14, Dubljevic 16, Williams 6, San Emeterio 3, Vives 7, Prepelic 13, Pradilla NE, Hermannsson NE. All: Jaime Ponsarnau