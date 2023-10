EuroLega, 5ª giornata: spettacolo a Belgrado! Il Partizan passa dal +15 al -12, ma Avramovic abbatte la Stella Rossa nell’ultimo quarto

Partizan e Crvena Zvezda si affrontano nel derby di EuroLega in una delle partite più calde dell’anno. La Stark Arena, completamente esaurita e caldissima, ospita le due squadre di Belgrado alla ricerca di una vittoria dopo la partenza 1-3 per entrambe e con il cambio allenatore per la Stella Rossa.

QUINTETTO PARTIZAN BELGRADO: Jaramaz, Punter, Nunnally, LeDay, Kaminsky.

QUINTETTO STELLA ROSSA: Napier, Hanga, Giedraitis, Davidovac, Bolomboy.

Parte fortissimo il Partizan Belgrado nel derby di EuroLega. Sospinti dalla bolgia della Stark Arena, gli uomini di Zeljko Obradovic raggiungono subito la doppia cifra di vantaggio. Frank Kaminsky è l’uomo in più per i bianconeri di Belgrado. L’ex NBA segna 9 punti nel primo quarto con 9 punti e una presenza importante nel pitturato. La Stella Rossa rischia di sprofondare subito ma reagisce nel finale di quarto. Adam Hanga e l’ingresso di Milos Teodosic svegliano un attacco bloccato. +9 Partizan dopo 10 minuti.

Il secondo quarot è completamente differente. Il Partizan raffredda le mani al tiro mentre la Stella Rossa trova ritmo e ottime soluzioni offensive. Shabazz Napier e Luka Mitrovic sono due spine nel fianco per il Partizan, bravi a trovare ottimi tiri. Il Partizan soffre la rimonta dei rivali ha poco da Kevin Punter, 2 soli punti all’intervallo, ancora non entrato in questa partita. La rimonta Crvena Zvezda è completata. 42 pari all’intervallo complice anche la tripla sulla sirena di Andjusic non valida, arrivata a tempo scaduto.

Il terzo quarto è ribaltone completato. La Stella Rossa prende in mano il gioco e con maggiori opzioni offensive e una fluidità che è completamente scomparsa al Partizan, prende il largo. Zeljko Obradovic prova varie opzioni, ma è chiaro come questa squadra abbia diverse lacune da dover colmare sul mercato per poter raggiungere il livello di competitività della scorsa stagione. Buonissimo terzo quarto di Yago Dos Santos, finalmente incisivo e anche ottima la partita del duo Hanga-Giedraitis. Serata pessima sin qui per Kevin Punter.

Il Partizan inizia fortissimo l’ultimo quarto, consapevole che la partita bisogna recuperarla ora o dopo può essere troppo tardi. Si sblocca finalmente Kevin Punter, con la sua tripla che riporta i padroni di casa sul -5. Fondamentale il lavoro in entrambi i lati del campo di Joel Bolomboy, autore di alcune giocate super a livello atletico e importantissimo anche nel lavoro difensivo. Il Partizan ci prova, ma con un Punter così negativo è durissima. Chi se non Aleksa Avramovic per la rimonta Partizan? 7 punti in fila della guardia serba riporta i padroni di casa a -2 a 2-40 dal termine. Che finale! PJ Dozier segna da 3 per il sorpasso Partizan. Avramovic, scatenato, segna da 3 per il vantaggio dei bianconeri a 1 minuto dal finale, a Teodosic incredibilmente trema la mano e sbaglia 2 liberi su 4. Il finale è tesissimo. Un Jaramaz molto buono in questa serata segna ma ci sono tanti errori dalla lunetta, sintomo che la tensione è altissima alla Stark Arena. Zach LeDay va dalla lunetta sul +2 a 10 secondi dal termine. 2 su 2 dell’ex Olimpia Milano per il nuovo +3. Napier si conquista 2 liberi su dubbio fischio contro Avramovic. L’altro ex Olimpia fa 1 su 2 dalla lunetta. LeDay nuovamente chiude tutto dalla lunetta.

il Partizan Belgrado si aggiudica un derby di EuroLega contro la Stella Rossa in una partita di una pazzesca intensità. Bravi gli uomini di Obradovic a non mollare dopo il -12, dopo che nel primo quarto avevano comandato anche di 16 lunghezze. Non delude il derby di Belgrado di EuroLega.

PARTIZAN BELGRADO – CRVENA ZVEZDA 88-86 (22-13, 20-29, 11-18, 33-21)

MVP BasketInside: A.Avramovic

PARTIZAN BELGRADO: Avramovic 14, LeDay 13, Jaramaz 12, Kaminsky 11, Dozier 9, Smailagic 9, Punter 8, Nunnally 7, Andjusic 5.

CRVENA ZVEZDA: Bolomboy 16, Napier 14, Hanga 11, Matheus 11, Teodosic 9, Giedraitis 8, Mitrovic 8, Tobey 7, Davidovac 2.