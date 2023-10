Eurolega 5ª giornata: Valencia e Fenerbahce ai piani alti. Pana si rilancia contro il Baskonia

Di seguito il recap della quinta giornata di EuroLega, che chiude la settimana della massima competizione europea.

Riprende il cammino il Valencia, che sbanca Kaunas e si mette nel gruppo delle inseguitrici del Real. Gli spagnoli guidano dall’inizio alla fine, tenendo sempre a distanza di sicurezza i padroni di casa a cui non bastano i 18 punti di Evans. Nel secondo e terzo quarto gli spagnoli dilagano, toccando anche il +25, consegnando un secondo tempo poco combattuto ai tifosi della Zalgirio Arena. 16 per Jones, MVP del match assieme a un ottimo Tourè, oltre agli apporti di Harper, Reuvers e Davies, tutti e tre in doppia cifra.

Zalgiris Kaunas vs Valencia Basket 72-87 (12-20; 30-52; 53-72)

Zalgiris: Evans 18, Mitrou-Long 0, Lekavicius 9, Hayes 0, Giedraitis 4, Smits 11, Birutis 2, Butka 0, Dimsa 7, Manek 4, Butkevicius 0, Ulanovas 7. All: Maksvytis

Valencia: Harper 13, Claver 2, Puerto 2, Reuvers 11, Pradilla 2, Jones 16, Inglis 4, Jovic 3, Tourè 9, Robertson 5, Davies 11, Ojeleye 9. All: Mumbru

Continua il momento non positivo del Baskonia, che cade ad Atene contro il Panathinaikos. Sfida equilibrata nel primo tempo, dove i greci tengono il comando delle operazioni ma con gli spagnoli a contatto. Terzo periodo ancora molto tirato, ma è nell’ultimo quarto che i padroni di casa mettono la freccia e le mani sulla vittoria, grazie a un bel parziale 25-15 ispirato dai lunghi, in particolare Lessort (23) e Mitoglu (23), Il francese prende anche 14 rimbalzi ed è il migliore della serata, con anche Sloukas e Guy in doppia cifra. Baskonia con roster corto esce a testa alta, ma non bastano i 22 di Howard e i 17 di Marikovic. Positiva la prova di Nico Mannion, autore di 17 punti, seppur con 3 palle perse.

Panathinaikos Atene vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 95-81 (24-22; 48-43; 70-66)

Panathinaikos: Kalaitzakis 0, Vildoza 3, Balcerowski 2, Guy 13, Sloukas 0, Grant 9, Lessort 23, Antetokoumpo 0, Grigonis 7, Hernangomez 3, Mitoglu 23, Samontourov 0. All: Ataman

Baskonia: Howard 22, Mannion 17, Raieste 2, Sedekerskis 9, Marinkovic 17, Miller-Mcintyre 2, Kotsar 8, Costello 4, Moneke n.e. All: Penarroya

Trasferta vincente di EuroLega per il Fenerbahce, che sbanca Monaco infliggendo al Bayern la terza sconfitta in Eurolega. Punteggio anche ampio rispetto a quanto visto in campo, con la contesa decisasi solo negli ultimi minuti: i tedeschi partono forte e chiudono il primo quarto avanti. I viaggianti escono alla distanza, andando al riposo in vantaggio e consolidando nel terzo periodo. I turchi cercano di amministrare ma tremano nel finale, quanto il Bayern torna anche a -2, senza però aver la forza per completare la rimonta. Gran prova di Wilbekin (17, 23 valutazione) e Guduric (14 + 6 rimbalzi), in una vittoria comunque che evidenzia la forza del gruppo del Fener. Il Bayern paga il 20% dall’arco e una prova opaca offensivamente, con il solo Francisco in doppia cifra.

Bayern Monaco vs Fenerbahce Beko Istanbul 67-76 (20-19; 38-41; 47-55)

Bayern: Weiler-Babb 5, Francisco 11, Edwards 6, Weidemann 0, Giffey 0, Bonga 8, Bolmaro 6, Obst 9, Ibaka 9, Booker 9, Gillespie 4, Brankovic n.e. All: Laso

Fenerbahce: Motley 9, Wilbekin 17, Papagiannis 8, Hayes-Davis 9, Biberovic 0, Pierre 6, Guduric 14, Dorsey 5, Calathes 4, Sestina 4, Mahmutoglu n.e., Sanli n.e. All: Itoudis