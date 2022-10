EuroLega, 5ª giornata: Virtus Bologna che meraviglia a Madrid! Bako e una grande prestazione di squadra, battuto il Real

Grande palcoscenico questa sera per la Virtus Bologna che nella quinta giornata di EuroLega sfida il Real Madrid al Wizink Center. Vera e propria ovazione all’annuncio del nome per Coach Scariolo, eroe nazionale in Spagna dato i successi con la selección.

QUINTETTO REAL MADRID: Llull, Musa, Deck, Yabusele, Tavares.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Lundberg, Ojeleye, Mickey, Jaiteh.

Subito grande problema per la Virtus con Jaiteh colpevole di due falli nelle prime due azioni di gioco, “privando” così la Virtus del suo big man in questo inizio di gara. Tavares è un vero problema per le V nere, dominante nel pitturato e principale “autore” dei falli commessi dei lunghi della Virtus. Tanti falli e tanti contatti in questo primo quarto, con gli arbitri molto impegnati. Ritmo basso, Tavares dominante ma una Virtus che resta aggrappata alla partita grazie anche al buono impatto di Bako dalla panchina. Bene anche Mario Hezonja dalla panchina, subito dentro la partita.

Inizia bene il secondo quarto della Virtus. Gli uomini di Scariolo si avvicinano nel punteggio mostrando orgoglio, rimanendo bene nella partita. Tanti alti e bassi per il Real Madrid che sfrutta un Hezonja caldissimo, ma che spesso concede canestri facili alla Virtus, brava a sfruttare le amnesie dei madrileni. Ottima prestazione collettiva della squadra italiana, che ha ancora un buon impatto da Bako e anche da un Lundberg positivo in tutti gli aspetti offensivi. All’intervallo lungo il Madrid è avanti di 4 ma la Virtus c’è.

É una grande Virtus che quella che scende in campo nel terzo quarto. Milos Teodosic dimostra che la EuroLeague è il suo palcoscenico e grazie al talento del playmaker serbo la Virtus prova la fuga. Lundberg e Bako continuano la loro super partita e il Real Madrid mostra di avere più di qualche difficoltà in questa serata contro le V nere. Deck, a quota 18 punti al termine del quarto, prova a caricarsi la squadra sulle spalle ma Bologna c’è e gioca una grandissima partita sin qui. A 10 minuti dal fine è +4 Virtus con un Real Madrid da montagne russe, pieno di alti e bassi e una Virtus molto paziente e concentrata.

Crisi totale per il Real Madrid che nell’inizio di ultimo quarto non solo non segna più, ma subisce un parzialone dalla Virtus di 2-14. Vantaggio oltre la doppia cifra per gli ospiti. Chus Mateo chiama timeout, cerca di fermare la crisi madrilena, ma il Madrid è solo Gabriel Deck e poco altro. La Virtus, in grande fiducia, continua a giocare una buonissima pallacanestro cercando sempre la soluzione migliore con grande calma e saggezza. Super secondo tempo di Isaïa Cordinier in attacco, tra cui una giocata pazzesca con schiacciata in faccia a Tavares, ma anche qualche errore in difesa su un Deck onfire. Il cuore e l’orgoglio del Madrid esce fuori prepotentemente nel finale, con un tentativo disperato di rimontare una partita che sembrava già persa. Il finale è punto a punto con la Virtus che sembra avere un pò di timore di fronte alla furia di una corazzata come il Real Madrid. Ma chi se non Milos Teodosic per chiudere la partita? Il jumper del campione serbo vale il nuovo +6 a 1 minuto dal termine, dove la tensione si era alzata tantissimo per la Virtus. Yabusele segna col fallo per l’ennesimo -3 Madrid ma la Virtus ha dalla sua un vantaggio di 3 punti e 22 secondi al termine. Cordinier fa 2 su 2 ai liberi, ma una pazzesca tripla di Mario Hezonja segna il nuovo -2 per il Madrid. Teodosic dalla lunetta sigilla la vittoria Virtus. Che vittoria di grande prestigio per la squadra di Sergio Scariolo in quel di Madrid. La Virtus Bologna torna a vincere dopo 15 anni in trasferta in EuroLega.

REAL MADRID – VIRTUS BOLOGNA 92-95 (24-18, 21-23, 19-27, 28-27)

MVP BasketInside: Ismaël Bako

REAL MADRID: Deck 28, Hezonja 18, Musa 13, Tavares 13, Cornelie 9, Yabusele 7, Poirier 4, Abalde, Hanga, Llull, Ndiaye, Rodriguez.

VIRTUS BOLOGNA: Bako 16, Teodosic 14, Lundberg 18, Cordinier 12, Jaiteh 12, Hackett 7, Mickey 6, Ojeleye 5, Weems 3, Pajola 2.