Eurolega 6ª giornata: la prima vittoria dell’Asvel di Pozzecco, Teodosic trascina la Stella Rossa. Valencia a fatica batte l’Alba

Il giovedi della 6a giornata di Eurolega si completa con tre belle sfide decise tutte nel finale al termine di 40′ molto equilibrate. Si vede finalmente anche Teodosic nella Stella Rossa di Sfairopoulos che batte il Bayern. Arriva alla Zalgiris Arena la prima vittoria in Eurolega di Gianmarco Pozzecco sulla panchina dell’Asvel, mentre il Valencia solo nell’ultimo quarto riesce a piegare la resistenza dell’Alba Berlino.

Stella Rossa-Bayern 74-68 (12-19, 21-16, 20-24, 21-9)

La seconda vittoria in Eurolega della Stella Rossa porta la firma di Milos Teodosic. Doppia-doppia da 16 punti e 11 assist dell’ex Virtus trascina i serbi al successo contro il Bayern che conosce alla Stark Arena il terzo stop di fila in Europa. La chiave della vittoria della squadra di Sfairopoulos arriva a cavallo tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto quando la Stella Rossa risale dal -14 di metà del secondo periodo con un mega parziale di 31-9. Alla fine tra i padroni di casa anche un buon Luka Mitrovic (11 punti e 6 rimbalzi) e un Shabaz Napier da 11 punti e 2 recuperi. Nel Bayern ci sono 16 punti di Carsen Edwards, 12 a testa per Bonga e Bolmaro.

EMOTION ❤️🩶 pic.twitter.com/JUOudyo30u — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 2, 2023



Zalgiris-Asvel 88-91 (30-24, 26-26, 24-22, 8-19)

Un canestro di Luwawu-Cabarrot a 2″ dalla fine regala a coach Gianmarco Pozzecco la prima vittoria sulla panchina dell’Asvel in Eurolega che fa il paio con quella in campionato. Quella sul campo dello Zalgiris Kaunas è anche la prima affermazione continentale dei francesi che tolgono lo zero in classifica dopo 5 k.o. tre dei quali in trasferta. I lituani tengono il vantaggio per tutta la partita pur con vantaggi minimi. L’Asvel piazza il sorpasso soltanto a 2′ dal termine e vittorioso con 19 punti dell’ex Milano (6 rimbalzi e 3 recuperi) ben aiutato da Lauvergne (13 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) Fall (15) e De Colo (13 e 5 assist). Lo Zalgiris, che segna appena 8 punti nell’ultimo periodo, i migliori sono Keenan Evans con 19 punti (6 rimbalzi e 7 assist) e Tomas Dimsa (21) che non bastano per evitare la seconda sconfitta casalinga in fila.

Valencia-Alba Berlino (15-14, 26-25, 15-15, 23-17)

Grande equilibrio anche al Pabellon Fuente De San Luis con il Valencia che vince la sua quinta partita in sei giornate di Eurolega mantenendo inviolato il proprio parquet con il quarto successo su altrettanti incontri giocati. Cade con onore l’Alba Berlino che rimane ancora senza vittorie lontano da casa. Spagnoli avanti di un punto al 10′ e di sole due lunghezze all’intervallo. Grandissimo equilibrio dopo l’intervallo con il Valencia ancora a +2 al 30′. Nell’ultima frazione si decide tutto e i padroni di casa provocano quella scossa minima che risulta decisiva per la vittoria. Finale 79-71 con 19 punti e 7 rimbalzi per Semi Ojeleye, 14 di Brandon Davies con 7/10 dal campo, 11 per Harper, 10 di Jones. Nell’Alba 19 punti di Sterling Brown e 16 di Matt Thomas, gli unici in doppia cifra. Non incidono Procida (5 punti, 1/4 al tiro in 12′) e Spagnolo (2 punti, 0/4 al tiro e 5 palle perse).