EuroLega, 6ª giornata: Un ottimo Real Madrid frena la corsa del Bayern

Seconda vittoria in Eurolega per il Real Madrid che interrompe la striscia vincente del Bayern Monaco ritrovando i due punti e un eccellente stato di forma.La squadra di Laso parte bene, subisce il ritorno dei tedeschi nel secondo quarto ma nella ripresa pigia forte sull’acceleratore lasciando sulla gambe i bavaresi ai quali non riesce stavolta il tentativo di rimonta.

Partenza bruciante del Real Madrid che scatta sul 13-4 grazie al ritrovato Carroll e Randolph. Il Bayern sembra accusare un Real convinto e preciso. Dopo 4′ e mezzo coach Trinchieri viene espulso per proteste, sale così in cattedra Adriano Vertemati all’esordio da capo allenatore in Eurolega. Carroll arriva in doppia cifra dopo 5′ e le merengues sono 19-8. Il Bayern alza il volume a rimbalzo con l’uscita dalla panchina del solito puntuale Jalen Reynolds. Campazo, Abalde e Tavares mantengono le distanze sul +11 (25-14) con il primo quarto che si chiude sul 27-17 dopo la tripla di Zipser e il 2/2 di Thompkins.

Il Bayern nel secondo parziale risponde per le rime agli ottimi primi 10′ del Real. Zipser colpisce ancora prima che sia Baldwin a prendere per mano i bavaresi. Parziale degli ospiti di 8-2 e sorpasso tedesco a -4’33” dall’intervallo (35-36). L’ultima parte di secondo quarto è frizzante. Fernandez e Randolph riportano avanti il Real con il Bayern che trova di nuovo Baldwin (12 punti e 5/8 dal campo nel primo tempo) e il primo canestro di Lucic. Reynolds scrive 44-45 ma negli ultimi 10″ l’antisportivo fischiato a Baldwin permette alla squadra di Laso di allungare sul 49-45 con il 2/2 di Campazzo e la tripla dall’angolo praticamente sulla sirena di Llull.

Il Real ritorna pimpante intenso nel terzo quarto. Carroll ritrova il feeling con il canestro (saranno 19 i suoi punti dopo 30′) e i locali avanzano sul 60-55 seppur perdano Campazzo che lascia il campo per infortunio. Carroll e Tavares portano il Real sul +10 (65-55) con il Bayern che sembra in debito di ossigeno.

I blancos toccano il +13 in apertura di ultima frazione (76-63), il Bayern prova a resistere ma cinque punti in fila di Garuba costringono Vertemati al time out con i tedeschi sotto 81-65 a -6’39” dalla fine. Fernandez aggiorna il massimo vantaggio dei spagnoli (84-67) e lancia gli ultimi minuti dove il Bayern cerca l’ennesima impresa di questa sua Eurolega ma stavolta diventa impossibile. Finale è seconda vittoria stagionale per il Real. Il Bayern fermato dopo quattro successi di fila e per la prima volta in trasferta.

MVP: Jaycee Carroll. Torna in quintetto e c’è il suo marchio nel Real Madrid finalmente bello e vincente. Alla fine ci sono 19 punti per l’ex Teramo (10 a metà nel primo quarto) con 4/4 da due e 2/5 da tre punti. Laso benedice il suo definitivo recupero.

Real Madrid-Bayern Monaco (27-17, 49-45, 70-61)

Real Madrid:Randolph 8, Abalde 10, Campazzo 5, Laprovittola, Alocen, Garuba 8, Carroll 19, Tavares 6, Llull 14, Thompkins 16, Taylor. Coach: Laso

Bayern Monaco: Weiler-Babb 5, Baldwin 18, Bray, Reynolds 15, Thomas 9, Lucic 7, Flaccadori 2, Dedovic 8, Amaize, Zipser 8, Johnson 6, Sisko 4. Coach: Trinchieri