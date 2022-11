EuroLega, 7ª giornata: Al Bayern il derby tedesco. Vincono Barça e Fenerbache

FENERBAHCE 93 – 79 STELLA ROSSA (24-23; 42-41;66-57)

Riscatto immediato per il Fenerbahce che, dopo la prima sconfitta stagionale in EuroLega contro il Barcellona, supera in casa la Stella Rossa 93-79 e continua a rimanere in testa alla classifica. Due quarti equilibrati a Istanbul, nonostante ad inizio gara il Fener aveva provato a scappare via, 18-6 al 5′, venendo recuperato dai canestri di Bentil e Nedovic e il 24-23 a fine primo quarto. Il buon momento della Stella Rossa prosegue anche nel secondo periodo con il +5 firmato Ivanovic ma il Fener controlla il match e torna subito a contatto con Jekiri e Guduric. Le squadre rientrano dalla pausa lunga con i turchi avanti di 1, 42-41, gli ospiti escono meglio e sfruttano i canestri di Vildoza e Nedovic per tornare avanti. E’ Motley a suonare la carica per il Fener che prima torna in parità e poi prova l’allungo con la tripla di Mahmutoglu per il 66-57. Il tentativo di rimonta della compagine serba nell’ultimo periodo si ferma nel canestro di Nedovic del -2 al 32′. Da lì fuga decisiva del Fener che chiude avanti di 14, con la doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi realizzata da Motley.

Tabellino

Fenerbahce: Motley 25, Mahmutoglu 20, Guduric 17

Stella Rossa: Nedovic 17, Vildoza 13, Bentil 12

ALBA BERLINO 77 – 79 BAYERN MONACO (15-26; 39-45; 58-68)

E’ il Bayern Monaco a conquistare il derby tedesco in campo europeo. La squadra bavarese vince sul campo dell’Alba Berlino 77-79, nonostante il tentativo di rimonta della compagine della capitale che sfiora il clamoroso pareggio. E’ il Bayern a dominare sin dal primo quarto, con Obst e Harris che segnano con continuità e permettono alla squadra di Trinchieri di andare oltre la doppia cifra di vantaggio già dopo dieci minuti. L’Alba Berlino prova a rientrare, a metà secondo quarto riesce anche a pareggiare a quota 32 ma il Bayern allunga di nuovo con Rubit che riporta i suoi sul +8. La pausa sembra dare nuova linfa all’Alba che nella prima metà del periodo vola sul parquet e mette a referto quindici punti in cinque minuti trovando il vantaggio, 54-49, con Smith. I berlinesi, però, devono fare i conti con Hunter che si abbatte sugli avversari e rilancia i suoi. Il Bayern lascia appena quattro punti nella seconda metà del quarto e in fase offensiva piovono i canestri per il +13 a dieci minuti dalla fine. L’Alba va a fasi alterne e nell’ultimo periodo si gioca il tutto per tutto, rosicchiando punto su punto e trovandosi sotto di 2, con il solito Smith, a 45 secondi dalla fine. Il Bayern sbaglia, ma Smith sul tiro del possibile pareggio si ferma sul ferro. Finisce 77-79 per gli ospiti, che vincono la seconda partita consecutiva stagionale in EuroLega.

Tabellino

Alba Berlino: Rubit 14, Obst 14, Walden 12

Stella Rossa: Smith 20, Delow 13, Sikma 12

Credits: Twitter Account Alba Berlino

OLYMPIACOS 87 – 58 PARTIZAN (22-14; 45-38; 68-54)

Dominio totale dell’Olympiacos che supera senza difficoltà il Partizan e continua a vivere un ottimo momento europeo. Sin dal primo quarto i greci indirizzano il match grazie ai canestri di Canaan prima e di Fall poi. Nel secondo periodo il Partizan prova a rimanere attaccato al match e recupera un punto agli avversari senza però impensierire il vantaggio dell’Oly, 45-38 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi Nunnally e Lessort confezionano il tentativo di rimonta ospite, toccando il 48-45, ma finisce lì la speranza del Partizan. I greci scappano via, Larentzakis protagonista e quarto periodo in controllo, con il +29 finale che rende merito alla grande prestazione della compagine del Pireo. Finisce 87-58, con sei giocatori dei padroni di casa in doppia cifra.

Tabellino

Olympiacos: Sloukas 17, Vezenkov 15, Larentzakis 14

Partizan: Punter 14, Nunnally 14, Papapetrou 12

MACCABI TEL AVIV 79 – 86 BARCELLONA (20-23; 43-40; 61-62)

Vittoria pesantissima del Barcellona che espugna Tel Aviv e rimane a contatto con i primi della classe. Partita equilibrata in terra israeliana, con il Maccabi che nel primo quarto insegue ma risponde colpo su colpo ai canestri blaugrana, 20-23 dopo dieci minuti. Nel secondo periodo è la squadra israeliana a mettere il naso avanti e a farsi rincorrere dagli avversari, con Lorenzo Brown caldissimo in fase offensiva e il Barça che recupera grazie a Higgins e Vesely. Nel finale di quarto Colson spara la tripla del +3, 43-40 all’intervallo. Nel terzo periodo i padroni di casa provano addirittura ad allungare, ma il match rimane sul filo dell’equilibrio con Baldwin che trascina i suoi e li tiene in partita, rispondendo ai canestri di Laprovittola e Higgins. Nell’ultimo periodo il Maccabi non riesce più a segnare e i blaugrana si portano fino al +9, controllando il punteggio e andando a vincere 79-86.

Tabellino

Maccabi: Brown 18, Baldwin IV 16, Poythrees 10

Barcellona: Laprovittola 19, Higgins 15, Tobey 14

Credits: Twitter Account Barça Basket

ASVEL LYON-VILLEURBANNE 76 – 93 ZALGIRIS KAUNAS (24-22; 46-50; 67-69)

Continua il grande periodo dello Zalgiris che vince la quarta gara nelle ultime cinque e veleggia verso una zona sicura in vista dei play-off. E’ il turno dell’Asvel di cedere alla squadra lituana 76-93, dopo tre quarti molto equilibrati in cui i francesi hanno anche guidato. E’ il solito De Colo, ben sostenuto da Fall, a rendersi protagonista per i francesi, mentre Hayes risponde per lo Zalgiris e il quarto si chiude 24-22. I primi minuti del secondo periodo vede le squadre segnare poco, i lituani tengono il minimo vantaggio soprattutto con i canestri di Dimsa a cui rispondono Mathews e Noua. Nel terzo periodo la musica non cambia, la partita cammina sul filo del pareggio con il canestro di Lighty per il pari a quota 60. Lo Zalgiris si presenta agli ultimi dieci minuti con un +2 sull’Asvel, ma è il quarto periodo dove i francesi crollano, segnano appena 9 punti in dieci minuti di gioco e lasciano libertà ai lituani di volare fino al +16 finale, 76-93, con i 21 punti di Dimsa e 16 di Lekavicius.

Tabellino

Asvel: Mathews 15, Noua 12, De Colo 11

Zalgiris: Dimsa 21, Lekavicius 16, Evans 12, Ulanovas 12