EuroLega, 7ª giornata: Chris Jones da sballo per Valencia! Monaco KO. Panathinaikos vincente in rimonta su Baskonia

EuroLega che conclude la settima giornata di Regular Season con due partite molto interessanti. Il Panathinaikos ospita il Baskonia mentre a Valencia va di scena il Monaco di Mike James.

PANATHINAIKOS ATHENS – BASKONIA 98-83 (22-18, 16-25, 29-16, 31-24)

Parte molto bene nel primo tempo il Baskonia. Gli ospiti, con Markus Howard che continua a dimostrare un clamoroso talento offensivo, si portano avanti giocando una buona pallacanestro ben giostrata da un direttore d’orchestra d’elite come Pierria Henry. Nel terzo quarto però arriva la rabbiosa reazione del Panathinaikos. Bacon, neoacquisto dei greens, e il duo Williams-Ponitka alza i giri del motore PAO e piazzano un super parziale. Nell’ultimo quarto non solo il Baskonia non reagisce ma crolla definitivamente, subendo ben 98 punti.

PANATHINAIKOS ATHENS: Bacon 16, Williams 16, Ponitka 15, Grigonis 13, Lee 12, Papagiannis 11, Wolters 9, Gudaitis 6, G.Kalaitzakis, P.Kalaitzakis.

BASKONIA: Howard 20, Kotsar 14, Costello 10, Henry 9, Thompson 9, Marinkovic 8, Sedekerskis 7, Diez 3, Giedraitis 3, Kurucs, Raieste.

VALENCIA – AS MONACO 89-84 (20-20, 21-20, 23-14, 25-30)

Partita molto bella e spettacolare quella tra Valencia e Monaco. Due squadre molto in forma che non deludono le attese. MVP di giornata un mostruoso Jones, autore di 27 punti e di una prestazione incredibile per gli uomini di Mumbru. Decisivo un terzo quarto importante dei taronja che concedono solo 14 punti agli ospiti. Valencia limita molto bene Mike James a soli 12 punti dal campo ed ha una partita molto buona da Webb III e Harper, ottimi nel pitturato il primo e in fase di regia il secondo.

VALENCIA: Jones 27, Harper 16, Webb 15, Lopez-Arostegui 12, Claver 6, Dubljevic 6, Prepelic 5, Radebaugh 2, Alexander, Pradilla, Puerto.

AS MONACO: Loyd 24, Diallo 14, James 12, Okobo 12, Motiejunas 8, Hall 7, Brown 5, Blossomgame 2, Moerman, Ouattara.