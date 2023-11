EuroLega, 7ª giornata: Kaminsky trascina il Partizan sul Fenerbahçe! Baskonia vince al Pireo sulla sirena, Maccabi e Efes vincenti

Giornata ricca di emozioni e grandi partite in EuroLega. Analizziamo ora nel dettaglio il giovedì di EuroLega con in campo tante big.

OLYMPIACOS PIREO – BASKONIA 74-75 (26-20, 9-30, 25-17, 14-8)

Che partita e quante emozioni al Pireo. Un primo tempo meraviglioso del Baskonia, con un secondo quarto in cui ha concesso solo 9 punti, sembrava decisivo per gli uomini di Ivanovic. Il secondo tempo ha visto una grande rimonta dei greci che si sono anche riportati avanti a 5 secondi dal termine con 2 liberi di Larentzakis. L’ultima azione vede Codi Miller-McIntyre eroe della giornata. Il play naturalizzato bulgaro segna un gran canestro a 0.7 dalla sirena e consegna una preziosissima vittoria ai baschi e aggrava il momento no della squadra del Pireo.

OLYMPIACOS PIREO: Walkup, Williams-Goss 4, Canaan 23, Lountzis, Larentzakis 7, Papas, Fall 10, Papanikolaou 6, Brazdeikis 2, Peters 22, Milutinov, Tanoulis.

BASKONIA: Howard 11, Raieste 2, Chris 5, Sedekerskis 12, Marinkovic 10, Miller-McIntyre 4, Diez, Kotsar 4, Costello 7, Moneke 20.

ANADOLU EFES ISTANBUL – ZALGIRIS KAUNAS 86-82 DTS (13-14, 25-12, 13-20, 23-28, 12-8)

Non mancano le emozioni anche alla Sinan Erdem Dome di Istanbul. L’Efes tenta l’allungo sulle ali di un super Clyburn e dal duo Thompkins-Larkin, ispiratissimo stasera ma di fronte c’è uno Zalgiris Kaunas che non sa cosa voglia dire mollare. Evans, tornato a super livelli dopo il bruttissimo infortunio, si carica la squadra sulle spalle e forza la partita all’overtime. Lì i turchi giocano meglio e si aggiudicano un’importante vittoria dopo la debacle di Bologna.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Clyburn 20, Thompson 17, Larkin 14, Jones 11, Willis 11, Zizic 6, Beaubois 5, Yilmaz 2, Hollatz, Osmani.

ZALGIRIS KAUNAS: Evans 20, Smits 16, Dimsa 15, Hayes 13, Manek 6, Ulanovas 4, Butkevicius 3, Giedraitis 3, Birutis 2, Lekavicius, Mitrou-Long.

Tyrique Jones kıvılcımı çaktı, Will Clyburn ateşi yaktı. 💥@AnadoluEfesSK, ikinci çeyreğe harika girdi! 🔥 pic.twitter.com/IjMfK0S1WM — Turkish Airlines EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) November 9, 2023

MACCABI TEL AVIV – BAYERN MONACO 93-90 (17-19, 29-25, 25-19, 22-27) Giocata a Belgrado a porte chiuse.

Vince il Maccabi Tel Aviv in un clima particolare, dove ci sono si le gradinate della Aleksandar Nikolic Hall ma senza alcun spettatore presente per motivi di sicurezza. Bonzie Colson continua a giocare una grande pallacanestro, con 19 punti e tanti canestri importanti sempre ben aiutato da Lorenzo Brown e dal rientrante Wade Baldwin (autore di 12 punti). Serge Ibaka dimostra ancora una volta di essere un giocatore importante in questa EuroLeague ed è l’ultimo a mollare con Carsen Edwards e Leandro Balmaro. 93-90 il punteggio finale in favore degli israeliani.

MACCABI TEL AVIV: Colson 19, Brown 13, Baldwin 12, Rivero 12, Blatt 11, Webb III 8, Nebo 7, Cohen 5, Cleveland 4, Sorkin 2, Dibartolomeo.

BAYERN MONACO: Edwards 17, Ibaka 16, Bolmaro 12, Booker 11, Bonga 8, Francisco 7, Obst 7, Weiler-Babb 5, Giffey 4, Brankovic 3, Gillespie, Harris.

מנצחים גם בבלגרד!



לסיקור וסטטיסטיקה > https://t.co/SctJhiggiQ pic.twitter.com/8r288mLBK3 — Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱​🇮🇱​🇮🇱​ (@MaccabiTLVBC) November 9, 2023

PARTIZAN BELGRADO – FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL 85-84 (23-27, 24-29, 16-13, 22-15)

Grande spettacolo, come oramai è consuetudine, tra Partizan Belgrado e Fenerbahçe. I turchi, nonostante le assenze pesantissime di Guduric, Calathes, Pierre e Sanli, dominano il primo tempo e raggiungono la doppia cifra di vantaggio giocando una buonissima pallacanestro. L’ambiente infernale della Stark Arena e un normale calo d’intensità dovuto anche alle rotazioni più corte del Fenerbahçe, vede la riscossa del Partizan nel secondo tempo. Frank Kaminsky gioca la sua miglior partita stagionale in EuroLega ed è grazie ai suoi canestri che gli uomini di Obradovic si portano avanti nel minuto finale. Follia di Dozier che regala la palla al Fenerbahçe, sul +1 palla in mano a 5 secondi dal termine. La preghiera da metà campo di Dorsey si stampa sul ferro, esultano i bianconeri di Belgrado per la loro terza vittoria in EuroLega.

PARTIZAN BELGRADO: Kaminsky 15, Nunnally 13, Smailagic 13, Andjusic 9, Vukcevic 8, Avramovic 7, Trifunovic 6, Dozier 5, Jaramaz 5, LeDay 2, Ponitka 2.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Hayes 23, Dorsey 18, Motley 11, Biberovic 10, Wilbekin 9, Papagiannis 7, Sestina 4, Madar 2, Hazer, Mahmutoglu.