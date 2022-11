EuroLega, 8ª giornata: Fener dominante sul Pana, Monaco in rimonta sul Baskonia, Partizan regola il Maccabi

Il venerdì di EuroLega, oltre alla sconfitta di Milano in Lituania, ha avuto altri risultati interessanti, su tutti la vittoria del Fenerbahce che mantiene il comando solitario della classifica, e poi le vittorie del Monaco in rimonta sul Baskonia e …

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL – PANATHINAIKOS ATENE 107-77

Normalmente, in casi come questo, il punteggio parla di una partita dominata dall’inizio alla fine. Invece, a Istanbul, il Pana ha lottato per tutto il primo quarto, chiuso in vantaggio sul 22-25, e aveva anche provato a resistere al primo strappo importante dei turchi, che avevano prodotto un 13-0 all’inizio della seconda frazione. I gialloneri, però, hanno ulteriormente allungato prima dell’intervallo lungo grazie ai punti di Wilbekin. Le due squadre sono andate a riposo sul 55-40 e la ripresa non ha più avuto storia.

FENERBAHCE: Motley 10, Hazer 7, Wilbekin 19, Edwards 14, Hayes-Davis 16, Guduric 8, Booker 7, Calathes 9

PANATHINAIKOS: Wolters 11, Papagiannis 12, Williams 10, Bacon 20, Ponitka 7

AS Monaco twitter

AS MONACO – CAZOO BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 79-74

Dopo un primo tempo equilibrato, il Baskonia ha cullato a lungo nella ripresa il sogno di espugnare il Principato, conducendo di due o anche tre possessi grazie ai canestri di Kotsar e Costello prima e di Sedekerskis poi. Hall e Loyd, però, hanno chiuso il buco all’inizio dell’ultima frazione, e Okobo ha piazzato 7 punti consecutivi che hanno, di fatto, indirizzato la gara. Ancora Loyd ha messo i sigilli a una vittoria che permette ai monegaschi di mantenere una posizione di altissima classifica. Importanti anche i 7 assist di Mike James.

MONACO: Okobo 22, Loyd 12, Motiejunas 11, Ouattara 9, Hall 7, James 10

BASKONIA: Henry 17, Sedekerskis 6, Diez 12, Thompson 13, Kotsar 11, Costello 12

Partizan twitter

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADO – MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 96-88

Anche questa partita si decide nell’ultima frazione, ma, rispetto alla precedente, non c’è stato un vero padrone nei primi 30 minuti. Il Maccabi era stato spesso in vantaggio nella prima metà gara, ma mai con divari davvero significativi, e ci si poteva, quindi, aspettare che l’equilibrio avrebbe regnato fino al 40esimo e magari anche oltre. Invece, il Partizan ha messo subito le cose in chiaro all’inizio dell’ultimo quarto, grazie al contributo di un po’ tutte le sue principali bocche da fuoco (Punter, LeDay, Exum, Lessort). Gli ospiti si sono bloccati in attacco proprio nel momento meno indicato, e poi hanno provato una reazione con Colson, coadiuvato da Sorkin, ma ormai i serbi erano un treno in corsa e non si sono più voltati indietro.

PARTIZAN: LeDay 21, Punter 13, Smailagic 9, Exum 21, Nunnally 6, Lessort 16, Madar 8

MACCABI: Brown 8, Baldwin 23, Sorkin 10, Hilliard 14, Poythress 16, Colson 17