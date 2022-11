EuroLega, 8ª giornata: L’Efes rialza la testa. Battuto il Barça

Provare a svoltare la stagione europea è il diktat dell’Efes che si presenta al match casalingo contro il Barcellona con appena 2 vittorie in 7 partite disputate. I campioni d’Europa in carica ospitano, dunque, la squadra di Jasikevicius che invece ha iniziato bene l’avventura continentale con cinque vittorie e il secondo posto in classifica.

Quintetto Efes: #1 Beaubois, #6 Bryant, #21 Pleiss, #22 Micic, #33 Polonara

Quintetto Barça: #5 Sanli, #10 Kalinic, #13 Satoransky, #20 Laprovittola, #23 Tobey

ANADOLU EFES 96 – 86 BARCA BASKET (16-22; 45-41; 66-57)

Il match parte a basso ritmo, l’Efes spara due canestri dall’arco per scaldare il pubblico, gli ospiti tengono il ritmo con Kalinic e Laprovittola. Il primo sorpasso ospite è firmato Sanli, 8-10 a metà primo quarto, con la risposta che arriva dal primo canestro nel match per Achille Polonara. Il Barça prova anche a spingere nel finale del periodo d’apertura, con Higgins che porta i suoi avanti di 9, ma la giocata da tre punti di Dunston a tempo praticamente scaduto chiudono i primi dieci minuti di gioco sul 16-22.

L’inizio di secondo periodo è di marca turca, quattro punti in meno di un minuto e -1, 21-22. Il match è equilibrato, Dunston e Micic rispondono ai canestri di Higgins e Laprovittola e la tripla di M’Baye riporta l’Efes davanti nel punteggio. Sanli e Laprovittola sono i giocatori con la mano calda negli ospiti, ma ancora M’Baye e poi Clyburn permettono ai padroni di casa di rimanere in vantaggio. Al termine del primo tempo Efes avanti di quattro, 45-41.

Al rientro dalla pausa lunga il Barça è in bambola, subisce un break da 8-0 senza trovare il canestro per oltre tre minuti e l’Efes si ritrova sopra di 12, 53-41. Gli ospiti si sbloccano con i liberi di Kalinic e la tripla di Abrines, ma la squadra turca mette tanti palloni nelle mani di Micic che trova spesso la via del canestro e permette ai suoi di rimanere con la doppia cifra di vantaggio. La terza tripla di Abrines nel corso del match chiude il terzo periodo, Efes avanti 64-54.

Credits: Twitter Account Barça Basket

Il Barça ha bisogno di alzare il ritmo se vuole provare ad impensierire l’Efes, ma è Clyburn a mettere quattro punti consecutivi per i turchi, complicando ancora di più il tentativo di rimonta ospite. Quando il Barça segna, l’Efes risponde e non permette agli avversari di accorciare, con Clyburn grande protagonista dell’ultimo periodo. Al 37′ Laprovittola riesce a portare i suoi fino al -8, 82-74, ma Micic e il solito Clyburn hanno altri programmi per la serata. La squadra di Ataman controlla bene il finale di match e va a conquistare un successo fondamentale in stagione. Alla Sinan Erdem Sports Hall finisce 96-86, agli ospiti non bastano i 28 punti del top scorer del match Nicolas Laprovittola

TABELLINO

Efes: Clyburn 24, Micic 22, Bryant 16, M’Baye 13, Dunston 7, Polonara 5, Beaubois 5, Taylor 4. Coach: E. Ataman

Barça: Laprovittola 28, Sanli 18, Higgins 14, Kalinic 10, Abrines 9, Satoransky 3, Pauli 2, Jokubaitis 2. Coach: S. Jasikevicius