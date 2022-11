EuroLega, 8ª giornata: Olimpia Milano, a Kaunas è notte fonda. Keenan Evans trascina lo Zalgiris alla vittoria

L’Olimpia Milano cerca di spegnere la crisi di EuroLega viaggiando a Kaunas contro uno Zalgiris sempre mina vagante della competizione nonostante il budget ridotto in questa stagione.

QUINTETTO ZALGIRIS KAUNAS: Evans, Brazdeikis, Ulanovas, Smits, Hayes.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Pangos, Hall, Thomas, Melli, Hines.

Inizia malissimo il quarto dell’Olimpia con una percentuale disastrosa dalla lunga distanza, in particolare di Kevin Pangos che sbaglia i primi 3 tentativi dalla lunga distanza. E’ proprio il grande ex di giornata a sbloccare l’Olimpia Milano con una tripla, dopo una prima metà molto dura con soli 4 punti segnati. Lo Zalgiris domina a rimbalzo, altro grande problema di inizio stagione per l’Olimpia, in particolare con Hayes e Smits molto positivi in questo inizio. Si segna poco, ma dopo 10 minuti i padroni di casa sono avanti 16-11.

Da sottolineare che lo Zalgiris ha messo in campo una prestazione difensiva di assoluto livello che continua anche in questo quarto. Pangos sbaglia molto al tiro ma è l’unico a trovare la via del canestro con una certa consistenza in una serata che sembra stregata per l’Olimpia. Bene l’ingresso dalla panchina per Voigtmann. Lo Zalgiris in questo primo tempo però ne ha di più, trascinata da un Evans versione MVP e autore di due super triple. Il dominio a rimbalzo, la grande difesa sono le chiavi del +10 Zalgiris e della rincorsa Olimpia, con soli 24 punti segnati in 20 minuti costretta a cambiare marcia nella ripresa.

20 minuti a Kaunas con i padroni di casa avanti 34-24. Pangos 9, Thomas e Voigtmann 4, Melli 3, Davies e Hines 2

Nella ripresa, il film della partita è sempre lo stesso con l’Olimpia che insegue 2 o 3 punti come un gol, una vera e propria impresa in una serata così storta e psicologicamente dura per i giocatori di Ettore Messina. Lo Zalgiris Kaunas continua a comandare nel punteggio, sempre sulla doppia cifra di vantaggio, trascinata da un Keenan Evans, molto bravo a segnare con costanza anche tiri difficili. L’Olimpia ha il solo Pangos in doppia cifra, ma ottiene due buonissime triple (forzate di puro talento) di Naz Mitrou-Long. La guardia ex Brescia e Alviti provano a dare energia.

L’ultimo quarto vede Alviti iniziare molto bene in entrambi i lati del campo. L’ex Trieste, in campo dopo tante panchine in EuroLega, con Mitrou-Long sono i principali autori del parziali milanese che riporta la squadra sul -5. Un lusso, per come è andata la partita sin qui. L’energia messa dalla panchina e alcune super difese cambiano all’improvviso l’inerzia della gara. Evans continua il suo show personale, ma la schiacciata a rimbalzo di Voigtmann è il -4 per un Olimpia che ci crede. Nel momento di massimo sforzo della rimonta milanese, lo Zalgiris reagisce con grande lucidità e forza. Buoni attacchi e tiri ben presi riportano i lituani alla doppia cifra di vantaggio. Non bastano Mitrou-Long e Hall (colpevolmente in ritardo nel segnare da 3) per l’ultimo disperato tentativo di rimonta. Game set and match Zalgiris ed è crisi nera Olimpia Milano, in un momento di grandissima difficoltà in EuroLega, e in arrivo la prossima settimana nel doppio turno ci sono Anadolu Efes e Fenerbahçe.

ZALGIRIS KAUNAS – OLIMPIA MILANO 71-62 (16-11, 18-13, 15-15, 22-23)

MVP BasketInside: Keenan Evans

ZALGIRIS KAUNAS: Evans 23, Smits 10, Birutis 8, Brazdeikis 7, Butkevicius 7, Lekavicius 6, Cavanaugh 5, Ulanovas 5, Dimsa, Hayes.

OLIMPIA MILANO: Mitrou-Long 19, Pangos 11, Hall 8, Thomas 6, Voigtmann 6, Alviti 5, Melli 3, Davies 2, Hines 2, Baldasso, Ricci.