EuroLega, 9ª giornata: 45 minuti di battaglia ad OAKA. Una sfortunata Virtus Bologna cede al Panathinaikos nei secondi finali

Panathinaikos e Virtus Bologna tornano a sfidarsi in EuroLega dopo le gloriose sfide di oltre 20 anni fa, dove c’era spesso l’EuroLega in palio. La Virtus oggi ad OAKA, poi affronterà fra 48h i campioni d’Europa in carica dell’Efes reduci dalla super vittoria di Milano.

QUINTETTO PANATHINAIKOS ATENE: Wolters, G.Kalaitzakis, Bacon, Williams, Papagiannis.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Lundberg, Cordinier, Mickey, Jaiteh.

Inizio contratto per le due squadre, con molti errori e difese padrone. La Virtus però esce bene nella seconda parte di quarto con Daniel Hackett, in aria di derby dato che è un ex Olympiacos. Due triple del 23 della Virtus sono la chiave del parziale degli ospiti, benissimo in difesa dove concedono pochissimo e molto bene anche in attacco con tiri ben costruiti. 9 punti di vantaggio per gli uomini di Scariolo, concedendo solo 12 punti al PAO in 10 minuti di gioco.

Il protagonista di inizio di secondo è Ojeleye. L’ex Celtics, in dubbio sino alla vigilia della partita, tocca la doppia cifra di punti ed è precisissimo dalla lunga distanza con un ottimo 2 su 2. Coach Radonjić, con uno svantaggio oltre la doppia cifra, chiama timeout e senza dire una parola fa capire ai suoi ragazzi che è ora di cambiare rotta. Il timeout funziona, il Panathinaikos reagisce rabbiosamente e con Gudaitis e Wolters grandi protagonisti. La Virtus è tosta e regge la rabbiosa reazione dei padroni di casa, ma ora è tutto in equilibrio. All’intervallo è +3 Virtus.

La Virtus inizia molto bene il terzo quarto con Ojeleye e Jaiteh ben ispirati da Lundberg e Teodosic. La partita però è piena di parziali e se il primo è in favore degli uomini di Scariolo, arriva poi la furiosa reazione del PAO. Nate Wolters è il simbolo della rimonta, super in difesa in particolare su Teodosic e ispiratissimo in attacco. L’ex Stella Rossa è una vera spina nel fianco per le V nere in grande difficoltà nel finale di quarto. Il parziale del PAO è devastante e le triple di Lee e Williams permettono ai verdi di chiudere avanti addirittura di 5 punti, dopo 25 minuti di vantaggio Virtus. Durissima per la Virtus ora, ma nulla è compromesso.

L’inizio di quarto è duro per la Virtus, con alcune palle perse e difficoltà nel trovare la via del canestro, con l’inerzia totalmente dalla parte dei greci. La costruzione dei tiri per la Virtus Bologna è ottima, ma i risultati non sono eccellenti come la prima parte di gara, mentre il Panathinaikos ha alzato la qualità offensiva in modo notevole. La Virtus non molla, quando sembra spacciata, prima Lundberg e poi Ojeleye riportano la squadra italiana a -1 con 2 minuti da giocare. Che finale! Milos Teodosic, da gran campione, segna la tripla (pazzesca) del sorpasso. Jaiteh sbaglia un facile layup a 30 secondi dal termine che avrebbe “ucciso” la partita, concedendo al Panathinaikos la chance di pareggiare o vincere. Paris Lee sfrutta l’occasione e in penetrazione segna il 72 pari. La Virtus ha la chance per vincere la partita a 11 secondi dal termine. La tripla di Teodosic si stampa sul ferro, OVERTIME!

Il supplementare è una vera battaglia, con le due squadre che difendono fortissimo e, complice la normale stanchezza, non si segna più. Dopo minuti di errori, è Daniel Hackett a segnare una super tripla per il +3, ma Bacon risponde col suo grande talento e con un canestro e fallo riporta la partita in perfetta parità a 50 secondi dal termine. Poi una magata di Lundberg vale il +2 a 30 secondi dal termine, ma Williams con un pò di fortuna si ritrova in mano una palla d’oro che vale la tripla del +1. Ultimo possesso Virtus. La penetrazione di Lundberg però è fallosa, con un braccio largo di troppo che condanna probabilmente la Virtus, molto sfortunata in questo overtime. Bacon dalla lunetta fa su 2 su 2 e la chiude qui, dove la preghiera di Teodosic non ha buon risultato.

Virtus Bologna molto buona stasera, ma anche molto sfortunata, quella che esce sconfitta all’overtime ad OAKA contro il Panathinaikos. Fra 48h si torna in campo, al Paladozza arriverà l’Anadolu Efes Istanbul campione in carica delle ultime due stagioni.

PANATHINAIKOS ATENE – VIRTUS BOLOGNA 88-85 (12-21, 26-20, 29-21, 9-14, 12-9)

MVP BasketInside: Derrick Williams

PANATHINAIKOS ATENE: Williams 26, Wolters 18, Lee 15, Bacon 14, Gudaitis 10, Papagiannis 2, Kalaitzakis G. 1, Bochoridis, Kalaitzakis P.

VIRTUS BOLOGNA: Jaiteh 20 (10 rimbalzi), Ojeleye 19, Lundberg 14, Teodosic 12, Hackett 11, Mickey 5, Bako 2, Pajola 2, Cordinier, Weems.