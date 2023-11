EuroLega, 9ª giornata: Baskonia corsara a Villeubanne. Ok Zalgiris, Barcelona e Partizan in casa

Di seguito il recap delle partite valevoli per la nona giornata di Eurolega.

Keenan Evans decisivo nella vittoria interna dello Zalgiris sul Bayern Monaco. Un suo canestro nel finale porta la gara in casa dei lituani, dopo una gara percorsa sempre sul filo dell’equilibrio. Lo Zalgiris parte meglio ma non riesce a scappare, definendo un secondo tempo in cui si gioca punto a punto e che vede i biancoverdi vincenti e rilanciarsi in zona playoff. Bene Smits (16) e Dimsa (14), mentre ai tedeschi non bastano i 20 di un Ibaka eterno.

Zalgiris Kaunas vs FC Bayern Monaco 74-73 (25-18; 41-43;62-61)

Zalgiris: Evans 11, Mitrou-Long 0, Lekavicius 11, Hayes 0, Giedraitis 2, Smits 16, Birutis 10, Dimsa 14, Manek 0, Ulanovas 8, Butkevicius 2, Lavrinovicius n.e. All: Maksvytis

Bayern: Weiler-Babb 11, Francisco 3, Edwards 6, Giffey 3, Bolmaro 12, Ibaka 20, Wimberg 2, Brankovic 4, Kharchenkov 4, Booker 8, Gillspie 0, Weidemann n.e. All: Laso

Gara tirata quella tra ASVEL e Baskonia, che vede i baschi uscire vincitori al termine di una contesa combattuta e fatta di parecchi strappi. Parte meglio l’ASVEL, che va in vantaggio anche in doppia cifra ma dilapida tutto tra secondo e terzo periodo. L’ultimo quarto è una gara a chi segna di meno, col Baskonia che non segna nemmeno un punto nei primi 7 minuti di gioco abbondanti, ma riesce comunque a gestire il vantaggio accumulato anche grazie a un Howard irreale ed MVP del match, autore di 35 punti. Per Pozzecco una sconfitta bruciante in una gara ala portata, ma i suoi non sono stati abbastanza cinici.

LDLC Asvel Villeurbanne vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 81-88 (30-20; 49-42; 65-73)

Asvel: Scott 22, Lee 12, Kahudi 2, Lauvergne 16, Luwawu-Cabarrot 10, Jackson 0, Egbunu 4, Fall 6, Lighty 6, Yaacov 3, Ndaye n.e., Dallo n.e., All: Pozzecco

Baskonia: Howard 35, Mannion 0, Raieste 4, Chiozza 2, Miller-Mcintyre 2, Diez 6, Kotsar 4, Costello 16, Moneke 19 All: Ivanovic

Il derby spagnolo se lo aggiudica il Barcelona. Gara compassata e lenta al Palau Blaugrana, in cui le difese hanno spesso la meglio degli attacchi avversari. Punteggio basso, con i blaugrana che partono meglio e cercano la fuga nella prima frazione ma viene ripresa dalla formazione ospite che arriva a giocarsi la gara nel finale, ma senza mai dare davvero l’impressione di poterla vincere. Vesely è il migliore in campo, che consente ai catalani di rimanere al secondo posto in classifica.

FC Barcelona vs Valencia Basket 74-70 (25-16; 37-33; 54-52)

Barcelona: Da Silva 0, Vesely 17, Kalinic 7, Satoransky 9, Laprovittola 7, Hernangomez 9, Abrines 12, Parker 9, Nnaji 0, Jokubaitis 2, Parra 2, Brizuela n.e. All: Grimau

Valencia: Claver 3, Puerto 2, Reuvers 2, Pradilla 2, Lopez-Arostegui 10, Jones 15, Ferrando 0, Inglis 13, Jovic 6, Tourè 4, Davies 5, Ojeleye 8. All: Mumbru

Il Partizan fa il suo lavoro e batte l’Alba Berlino in casa, soprattutto grazie a un secondo tempo di spessore tecnico e fisico, in cui si vedono maggiormente l’esperienza dei serbi rispetto ai rivali. Mattatore Avramovic (20), autore di una dele migliori prove di questa stagione e che rilancia la formazione di Belgrado nella rincorsa ai playoff. Nula da fare per l’Alba, che rimane fanalino di coda nonostante i 21 di Thiemann e i 12 di Schneider.

Partizan Mozzart Bet Belgrado vs Alba Berlino 89-74 (18-20; 43-40; 65-55)

Partizan: Vukcevic 0, Leday 14, Avramovic 20, Jaramaz 0, Nunnally 14, Trifunovic 2, Andjusic 16, Dozier 5, Ponitka 2, Kaminsky 9, Caboclo 7, Drezgic n.e. All: Obradovic

Berlino: Brown 8, Procida 3, Wetzel 6, Mattisseck 0, Delow 0, Schneider 12, Thomas 2, Samar 4, Olinde 10, Koumandje 8, Thiemann 21, Nikic 0. All: Gonzalez