EuroLega, 9ª giornata: il Fenerbahçe domina e poi soffre, ma sbanca Monaco

Partita incredibile nel Principato, dove il Fenerbahçe trova un altro importante successo vincendo per 93-96 al termine di un match che i ragazzi di Itoudis hanno controllato prendendo il largo nel terzo quarto, ma un clamoroso blackout nei dieci minuti finali ha permesso ad un caparbio Monaco di sfiorare l’impresa, con Mike James che aveva anche il tiro dell’overtime che si spegneva sul primo ferro. Al netto dell’ultimo periodo, grande prova di squadra dei turchi, nella quale spiccano i 21 punti di Hayes e i 15 punti con 7 assist di Calathes. Nel Monaco inutili i 18 di Loyd, i 17 di James ed i 16 di Diallo.

QUINTETTO MONACO: James, Loyd, Blossongame, Brown, Motiejunas

QUINTETTO FENERBAHCE: Calathes, Wilbekin, Hayes-Davis, Booker, Motley

Buona partenza del Monaco, che si portava sul 9-2 con 7 punti di Motiejunas. Il Fenerbahçe teneva botta in difesa e prendeva le misure ai monegaschi, bravi a riempire l’area inizialmente puntando sulle basse percentuali al tiro dei turchi. Un super Hayes e una buona attitudine a rimbalzo offensivo ricucivano il gap, con l’equilibrio che regnava sovrano fino alla sirena, quando la bomba di Calathes dava il vantaggio agli ospiti (18-21 al 10′).

Le rotazioni operate dai due allenatori favorivano il Fenerbahçe, che con un parziale di 2-14 volava anche in doppia cifra di vantaggio (18-28 al 12′). Il timeout chiesto da Obradovic migliorava le cose, Okobo chiudeva il break e si svegliava anche un Mike James fin lì stranamente silente (27-30 al 15′). La sospensione chiamata da coach Itoudis, invece, aveva pochi effetti specie per ”colpa” di un Loyd scatenato a suon di triple che riportava i suoi a -2. Il Fenerbahçe, però, aveva una grande solidità mentale e riprendeva margine con le scorribande di Edwards (38-45 al 20′).

Fonte: Twitter AS Monaco (@ASMonaco_Basket)

Un Wilbekin on fire (9 punti per lui nel 3°quarto) e un’ottima difesa facevano prendere il largo al Fenerbahçe a suon di contropiedi, con un Monaco rimasto negli spogliatoi (43-56 al 23′). I padroni di casa raggiungevano ben presto il bonus e in attacco continuavano a forzare, facendo trapelare un certo nervosismo, con lo stesso coach Obradovic che si sfogava durante il timeout. Il Fenerbahçe, all’opposto, giocava con una grande fiducia e condivisione di intenti, facendo sembrare tutto fin troppo facile (60-79 al 30′).

Il Monaco giocava il tutto per tutto alzando i ritmi e trovando con frequenza punti, coinvolgendo anche i propri interni. Era il Fenerbahçe, stavolta, a superare la penalità rapidamente con il gap che si assottigliava, mentre i monegaschi tornavano a crederci grazie in particolare ad un ispirato Diallo (79-87 al 35′ e timeout Itoudis). I turchi mancavano del killer instinct per chiuderla nuovamente, e così Okobo siglava la bomba del -3 con poco più di un minuto da giocare. Il tap in di Hall valeva il -1, ma Hayes e Guduric erano glaciali in lunetta. Mike James aveva comunque la chance di portare la sfida al supplementare da oltre l’arco, ma il primo ferro diceva di no e il Fener poteva, col brivido, far festa.

AS MONACO–FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 93-96 (18-21; 38-45; 60-79; 93-96)

MONACO: Okobo 12, Brown 8, Loyd 18, Blossongame 3, Makoundou n.e., Diallo 16, Moerman, Motiejunas 11, Ouattara n.e., Strazel, Hall 8, James 17. Coach: Obradovic

FENERBAHCE: Motley 8, Birsen 6, Hazer n.e.. Wilbekin 13, Edwards 12, Geyik n.e., Mahmutoglu n.e., Hayes-Davis 21, Jekiri 4, Guduric 11, Booker 6, Calathes 15. Coach: Itoudis.