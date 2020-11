EuroLega, 9ª giornata – il Real archivia la pratica Maccabi e continua la risalita in classifica

Continua il momento positivo del Real Madrid che non si è più fermato dalla dolorosa sconfitta nel Clasico del 23 ottobre. Il quarto successo consecutivo in Eurolega è arrivato al termine di una partita che ha visto i blancos gestire da grande squadra un avversario che, pur non avendo offerto una prestazione collettiva clamorosa, poteva contare su individualità di tutto rispetto. I migliori marcatori tra le fila madrilene sono stati Randolph e Deck autori di percentuali al tiro davvero notevoli ma, probabilmente, è Tavares il giocatore del Real che maggiormente ha impattato sulla partita grazie al suo dominio in quella fase di terzo quarto in cui la squadra è andata leggermente in difficoltà.

LA CRONACA – L’avvio di partita è molto divertente grazie a due squadre che si affrontano imponendo ritmi alti e tirando con percentuali notevoli. La più efficace appare essere da subito il Real Madrid che tira dall’arco con straordinaria precisione con giocatori come Randolph e Deck, inoltre, difende con tanta intensità. Il primo tentativo di fuga dei padroni di casa li porta a sfiorare la doppia cifra di vantaggio ma il Maccabi ferma riesce a evitare gli avversari prendano il largo grazie ai canestri di Zizic e Bender che però non possono impedire che alla dine del primo quarto il Real conduca per 29-18.

Nella prima fase del secondo quarto il tono della partita inevitabilmente scende e di conseguenza lo spettacolo si fa meno gradevole rispetto alla prima frazione di gioco. In questa fase entrambe le squadre sembrano fare un’enorme fatica a trovare la via del canestro e ciò, ovviamente, va a tutto vantaggio dei padroni di casa che non solo non vedono gli avversari rientrare ma riescono addirittura a incrementare leggermente il loro vantaggio che all’intervallo è di tredici lunghezze sul 45-32 successivo all’appoggio a fil di sirena di Abalde.

Dopo l’intervallo il Maccabi prova ad alzare l’asticella per tentare la rimonta e per farlo si affida a Wilbekin che, dopo un primo tempo di non grandissimo impatto, prova a prendersi la squadra sulle spalle. Gli israeliani riescono a portarsi fino al -7 (50-43) e cos’ Pablo Lado decide di interrompere il gioco per parlare con i suoi e trovare una soluzione. Al rientro in campo il Maccabi viene ricacciato indietro da un Tavares in grado di imporre il suo predominio fisico da entrambi i lati del campo martellando in attacco e sigillando l’area in difesa. All’ultimo mini intervallo i padroni di casa sono avanti per 62-50.

In avvio di quarto quarto la partita non sembra uscire tanto dallo spartito del finale di terzo periodo di gioco: infatti, il Real Madrid gestisce il suo vantaggio in doppia cifra e il Maccabi non sembra trovare chiavi di volta per riaprire il match. I padroni di casa sono completamente in controllo della partita e trovano in due occasioni il +16 che di fatto stronca anche le residue speranze di rimonta israeliane. I minuti finali di garbage time sono utili solo a fissare il punteggio finale sul 79-63 in favore del Real Madrid.

REAL MADRID 79–63 MACCABI TEL AVIV (29-18; 45-32; 62-50)