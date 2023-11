EuroLega, 9ª giornata: L’Olimpia Milano reagisce d’orgoglio! Hall, Melli e non solo. Anadolu Efes Istanbul KO al Forum

Olimpia Milano e Anadolu Efes si affrontano nella nona giornata di EuroLega. I turchi arrivano da una super vittoria a Montecarlo, mentre l’Olimpia cerca riscatto dopo il KO nel derby italiano con la Virtus.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Lo, Shields, Mirotic, Voigtmann, Melli.

QUINTETTO ANADOLU EFES ISTANBUL: Thompson, Larkin, Clyburn, Willis, Zizic.

Inizio a ritmi non altissimi tra Olimpia ed Efes. L’Olimpia difende duro e forte sul Pick and Roll avversario ma i turchi sono bravi a trovare i lunghi che hanno mani delicate e ottima tecnica. Nicolò Melli è l’uomo in più di questo inizio, super in difesa e molto attivo in attacco. Bravo anche Maodo Lo che attacca subito il canestro e trova il tiro dalla lunga distanza. L’Efes risponde con Beaubois e Clyburn, due veterani che sanno giocare e lo dimostrano subito. Dopo 10 minuti, è +1 Olimpia.

Il secondo quintetto dell’Olimpia, molto criticato recentemente, impatta bene il secondo quarto. Tonut e Hall si danno molto da fare e con aggressività trovano soluzioni offensive. Parziale della squadra di casa che prova l’allungo nel punteggio. L’Efes soffre i mismatch dell’Olimpia e in attacco non riesce a trovare la via del canestro dalla lunga distanza con continuità. Entra in gioco però nel finale di quarto il duo Thompson-Larkin. Nel momento di massima difficoltà dei turchi, il duo di guardie si prende responsabilità e con la tripla del numero 0, l’Efes va all’intervallo lungo sul -4.

Molto bella e completamente diversa la partita in questo inizio di secondo tempo. Piovono triple da una parte e dall’altra, con i Campioni del Mondo con la Germania, Lo e Voigtmann, protagonisti e molto dentro la partita. Il trio Thompson-Larkin e Clyburn però è caldissimo e segna con costanza, prediligendo i ritmi alti che si giocano in questa frazione. L’Olimpia Milano fatica a trovare Nikola Mirotic, ma c’è un Shavon Shields caldissimo in questo finale di terzo quarto. L’ex Trento e Baskonia respinge l’assalto di un Efes arrivato anche a +3 e con un lay-up volante sigla il +2 Olimpia a 10 minuti dal termine.

Ottimo l’inizio di ultimo quarto dell’Olimpia Milano. Devon Hall con personalità si prende delle responsabilità e segna dei canestri importantissimi per il tentativo di fuga milanese sul +9. Nonostante i 4 falli commessi, ottima la partita di Alex Poythress che si fa trovare pronto in entrambi i lati del campo. L’Efes soffre e si aggrappa al talento di Will Clyburn, autore di una grande partita e Darius Thompson, salito tantissimo di livello nella seconda parte di gara. L’Olimpia però è molto concentrata e il parziale costruito è importante e merito è del duo Hall-Poythress. Questo è arrivato con Mirotic in panchina, importante per il morale della second-unit milanese. La stella ex Barça però torna in campo nel finale ed è decisivo con un jumper per il +9. I minuti finali sono una passarella per l’Olimpia Milano che segna e fa divertire il pubblico con ben 92 punti segnati. Anadolu Efes Istanbul KO e preziosa vittoria per l’Olimpia Milano che torna alla vittoria in EuroLega.

OLIMPIA MILANO – ANADOLU EFES ISTANBUL 92-76 (19-18, 24-21, 20-22, 29-15)

MVP BasketInside: D.Hall

OLIMPIA MILANO: Shields 18, Hall 15, Mirotic 14, Melli 13, Lo 11, Tonut 8, Poythress 6, Voigtmann 5, Hines 2, Flaccadori.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Clyburn 18, Thompson 17, Larkin 13, Jones 8, Willis 8, Beaubois 5, Zizic 5, Osmani 2, Yilmaz.