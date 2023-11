EuroLega, 9ª giornata: Mitoglou show, Lessort domina l’ultimo quarto. Un’ottima Virtus Bologna crolla nel finale contro il Panathinaikos

La Virtus Bologna torna in campo in EuroLega questa settimana dopo la vittoria contro l’Olimpia Milano, in un OAKA nuovamente bollente con un Panathinaikos in cerca di conferme.

QUINTETTO PANATHINAIKOS ATHENS: Grant, Nunn, Grigonis, Mitoglou, Balcerowski.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Dunston.

Inizio subito a ritmi alti e grande intensità tra Panathinaikos e Virtus Bologna. Gli ospiti cercano e trovano subito Toko Shengelia e Bryant Dunston ma il Panathinaikos non sta a guardare e reagisce. Jerian Grant, ex Olimpia Milano, è ispiratissimo e smazza subito numerosi assist con Balcerowski principale benefattore degli assist del play americano. Impatto per Kendrick Nunn, sempre più dentro i meccanismi di questo PAO. La Virtus soffre la profondità della panchina dei greci e chiude sotto di 6 al termine del primo quarto, complice anche brutte percentuali al tiro da 3 punti.

Il Panathinaikos parte meglio in questa seconda frazione con il duo Nunn-Mitoglou a creare scompiglio alla difesa virtussina. Gli uomini di Banchi soffrono ma trovano punti ed energia dalla panchina con Iffe Lundberg e col solito Belinelli letale dalla linea da 3 punti. Non perde fiducia la Virtus ed è brava a rispondere colpo su colpo ad un Panathinaikos che prova a fuggire ma non ci riesce mai. Super partita sin qui di Mitoglou, miglior giocatore di questo Panathinaikos e rinato dopo la squalifica. +3 Panathinaikos all’intervallo, ma Virtus Bologna pienamente in gara.

La Virtus Bologna al rientro in campo gioca con grande carattere e autorità. Il Panathinaikos è sospinto dalla bolgia di OAKA e da un Vildoza che vuole confermare il suo stato di forma, in netta crescita nelle ultime uscite ma di fronte c’è un Beli in missione. L’ex veterano NBA segna con grande caparbietà ed anche con una tabellata da quasi metà campo, ma è caldissimo e tocca quota 20 a fine terzo quarto, dove la Virtus è meritatamente avanti anche di una sola lunghezza.

Cordinier e Pajola aprono alla grande l’ultimo quarto per la Virtus che tocca il +5. Qui arriva la grande reazione del Panathinaikos che piazza un gran parziale con Lessort grande protagonista. L’ex Partizan, sin qui molto in chiaroscuro, mostra i muscoli e segna facendo la voce grossa nel pitturato. Questa volta la Virtus crolla, complice un pò di stanchezza comprensibile e un Panathinaikos di qualità. Lessort domina l’ultimo quarto e con un Mitoglou MVP chiude la gara nel finale. Esce a testa altissima la Virtus che paga un punteggio troppo severo di fronte ad un ultimo quarto targato interamente Panathinaikos.

PANATHINAIKOS ATHENS – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 90-76 (21-15, 24-27, 17-21, 28-13)

MVP BasketInside: D.Mitoglou

PANATHINAIKOS: Mitoglou 24 (10 rimbalzi), Nunn 11, Sloukas 11, Lessort 10, Vildoza 11, Balcerowski 8, Grigonis 6, Grant 7, Antetokounmpo, Mantzoukas.

VIRTUS BOLOGNA: Belinelli 20, Shengelia 17 (11 rimbalzi), Hackett 7, Dunston 6, Smith 6, Lundberg 5, Pajola 7, Abass 4, Cacok 2, Cordinier 2, Dobric.