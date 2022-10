EuroLega “aiuta” FIBA: Olimpia Milano-Virtus Bologna anticipata al 9 Novembre, niente contemporaneità con Italia-Spagna

By

EuroLeague Basketball ha provveduto ad anticipare la disputa della gara EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Bologna del Round 7 a mercoledì 9 novembre alle ore 20:30. La vendita dei biglietti per la partita si svolgerà come segue:

A partire da domani, Domenica 23 ottobre, alle ore 12:00, e fino a lunedì 24 ottobre alle ore 12:00, i biglietti saranno disponibili in prelazione, solo per i possessori di “Exclusive Members Card” (per acquistarli on-line clicca qui da domenica 23 ottobre alle ore 12:00).

Dalle ore 12:00 di lunedì 24 ottobre e fino alle 12:00 di mercoledì 26ottobre, i possessori di abbonamento All-Inclusive o All-EuroLeague potranno acquistare fino ad un massimo di QUATTRO biglietti per abbonamento (per acquistarli on-line clicca qui da lunedì 24 ottobre alle ore 12:00). Per esercitare questa facoltà dovranno selezionare la tariffa PRELAZIONE ABBONATI ed inserire il “codice barcode” dell’abbonamento.

Dalle ore 12:00 di mercoledì 26 ottobre la vendita dei biglietti per EA7 Emporio Armani-Virtus Bologna sarà libera.

I biglietti saranno acquistabili on-line, presso i punti vendita VivaTicket e presso la sede sociale dell’Olimpia Milano al Mediolanum Forum, via G. Di Vittorio 6, Assago (MI).

Comunicato Olimpia Milano.