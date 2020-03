EuroLega ammette l’errore su un fallo subito da Scottie Wilbekin

Il Maccabi ha vinto di un punto sull’Olympiacos, ma l’EuroLega ammette un errore pesante a 25″ dal termine.

Gli arbitri hanno sanzionato il fallo come fosse in atto di tiro da 3 punti – era una situazione di transizione poco dopo la metà campo – invece il fallo si è verificato appena prima dell’inizio del movimento. Il fallo di Papanikolau avrebbe dato solamente una rimessa, visto che Olympiacos non aveva ancora esaurito il bonus, e non 3 tiri liberi sul punteggio di 65-69 per i greci. “Il fallo difensivo di Papanikolau era corretto” – si legge nella nota dell’Eurolega – “tuttavia andava considerato prima del tiro e quindi il gioco andava ripreso con una rimessa dal lato per il Maccabi. I tre tiri liberi assegnati a Scottie Wilbekin non avrebbero dovuto essere concessi”.

Il #1 del Maccabi ha segnato tutti i tre liberi, poi ha deciso la partita con questo super tiro a una manciata di secondi dalla fine: