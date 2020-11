La partita tra Zenit San Pietroburgo ed Olimpia Milano è ufficialmente rinviata per la seconda volta. La prima era per positività di giocatori “russi”, ora è per quella degli “italiani”. L’Olimpia ha otto giocatori attualmente positivi, domani verranno svolti nuovi tamponi per vedere se qualcuno fosse solo un falso allarme.

Probabile che anche la gara di venerdì tra Khimki Mosca ed Olimpia Milano venga rinviata a data da destinarsi.