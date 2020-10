EuroLega, definiti i recuperi delle partite: Milano in Russia l’11 novembre

La Turkish Airlines EuroLeague ha annunciato le date di recupero delle cinque partite rinviate finora. Una per il terzo turno e due per il quarto e quinto turno. ASVEL è la più colpita che dovrà recuperare tre gare, mentre lo Zenit San Pietroburgo due. Nella seconda ospiterà l’Olimpia Milano, in data 11 novembre alle ore 19 italiane.

Per ASVEL impegni il 11 novembre, il 1 dicembre e 8 dicembre, mentre per le altre saranno 11/11 e/o 8/12.

Milano si troverà nel mezzo di una trasferta tutta russa perché giocherà l’11 a San Pietroburgo e il 13 a Mosca in casa del Khimki. Quella giornata doppio turno casalingo per ASVEL, mentre lo Zenit dovrà volare proprio in Francia dopo aver ospitato Milano. La Stella Rossa andrà a casa dove riceverà il Real, dopo la partita a Villeurbanne.

ROUND 3

LDLC ASVEL Villeurbanne – Panathinaikos OPAP Athens, December 1, 2020 at 18:00 Local Time

ROUND 4

LDLC ASVEL Villeurbanne – Crvena Zvezda mts Belgrade, November 11, 2020 at 20.45 Local Time

Valencia Basket – Zenit St Petersburg, December 8, 2020 at 21:00 Local Time

ROUND 5

Anadolu EFES Istanbul – LDLC ASVEL Villeurbanne, December 8, 2020 at 20:30 Local Time (19.30 italiane)

Zenit St Petersburg – AX Armani Exchange Milan, November 11 , 2020 at 20:00 Local Time (19 italiane)