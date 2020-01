Eurolega eseguirà indagini sulle situazioni finanziarie di Olympiacos e Panathinaikos

Eurolega ha aperto un procedimento contro l’Olympiacos per accertare la situazione relativa al fair play finanziario. Il club, già in forte crisi finanziaria rischia di subire l’ennesimo duro colpo da parte di Eurolega. Il procedimento, si legge nel comunicato, è stato aperto per una presunta violazione relativa a debiti scaduti. In particolare modo l’Olympiacos non avrebbe fornito le informazioni necessarie in questi casi.

La decisione riguardo a questa situazione sarà presa dalla stessa Eurolega entro 30 giorni. In questo periodo il club greco0 non potrà registrare nuovi giocatori, dovendo attendere l’esito delle indagini

Per quanto riguarda la situazione Panathinaikos, in questo caso si tratta solo di un aggiornamento. Infatti, era già stata aperta un’indagine nell’aprile 2019, la commissione annuncia di aver ricevuto i conti da parte del club e che ulteriori indagini proseguiranno nei prossimi giorni.

Qui il comunicato ufficiale da parte di Eurolega