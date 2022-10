Eurolega, Eurocup e Basketball Champions League (11-14 ottobre): il programma su Eleven Sports

Il palinsesto cestistico di Eleven Sports entra nel vivo delle coppe europee: questa settimana tornano in campo Eurolega e Basketball Champions League, mentre l’Eurocup apre i battenti.



Giovedì sera spettacolare con un doppio main event dalle 20.30. La Virtus Bologna ospita il Bayern Monaco: sarà derby in panchina fra Sergio Scariolo ed Andrea Trinchieri, entrambi in cerca di riscatto dopo le sconfitte nel primo turno rispettivamente contro Monaco e Fenerbahçe. In contemporanea una delle gare più affascinanti che il basket europeo possa offrire, “El Clasico” fra Barcellona e Real Madrid. Di nuovo di fronte le due super potenze dopo la finale di Supercoppa vinta dai “blancos”, che viaggiano a gonfie vele e sono ancora imbattuti in stagione all’alba del nuovo ciclo targato Chus Mateo. È in cerca di continuità invece il Barcellona, che ha perso l’esordio europeo in casa contro l’Olympiakos.



Venerdì sarà invece tempo per l’esordio casalingo in Eurolega per l’Olimpia Milano: alle 20.30 al Mediolanum Forum di Assago arriva l’Alba Berlino di Gabriele Procida, con gli uomini di Messina che cercheranno di mantenere l’imbattibilità fra LBA e la massima competizione continentale per club.

Ai nastri di partenza l’Eurocup, con ben tre squadre italiane protagoniste: fari puntati sulla Reyer Venezia che martedì alle 19.15 farà visita ai tedeschi del Ratiopharm ULM della stellina spagnola Juan Nunez.

Sempre martedì, ma alle 20.45, in campo anche Brescia che tenterà l’impresa in terra catalana contro lo Joventut Badalona. Della Valle e compagni non avranno di certo vita facile davanti a una delle favorite alla vittoria finale.

Il programma italiano in Eurocup sarà concluso da Trento, che ospiterà i greci del Promitheas Patrasso mercoledì alle 20.00. La squadra di Molin è più che mai determinata a vivere un percorso diverso rispetto alla passata stagione dove non è riuscita a centrare i play-off.



Per quanto riguarda la Basketball Champions League,mercoledì tocca a Reggio Emilia ricevere al Palabigi alle 20.30 l’AEK Atene di Tim Frazier, playmaker che ha militato in ben nove squadre NBA e che all’esordio in BCL contro il Pinar Karsiyaka ha confezionato 16 punti tirando con il 55% da tre.







Calendario 2^ giornata di Eurolega (13-14 ottobre)



Giovedì 13 ottobre:

19.00 – Stella Rossa – Panathinaikos | Telecronaca in lingua originale

19.00 – Monaco – Anadolu Efes | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Virtus Bologna – Bayern Monaco | Telecronaca di Matteo Gandini

20.30 – Barcellona – Real Madrid | Telecronaca di Mirko Fusi

Venerdì 14 ottobre:

20.00 – Olympiakos – Zalgiris Kaunas | Telecronaca in lingua originale

20.00 – Fenerbahçe – Maccabi Tel Aviv | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Baskonia – Partizan Belgrado | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Olimpia Milano – Alba Berlino | Telecronaca Mino Taveri

21.00 – Valencia – Lyon-Villeurbanne | Telecronaca in lingua originale



1^ Giornata Eurocup (11-12 ottobre)



Martedì 11 ottobre:

19.00 – Hapoel Tel-Aviv – London Lions | Telecronaca in lingua originale

19.00 – Turk Telekom Ankara – Paris Basketball | Telecronaca in lingua originale

19.15 – Ratiopharm Ulm – Venezia | Telecronaca di Nicolò Foto

20.45 – Joventut Badalona – Brescia | Telecronaca di Sandro Pugliese



Mercoledì 12 ottobre:

18.00 – Prometey Slobozhanske – Lietkabelis Panevezys | Telecronaca in lingua originale

19.00 – Buducnost – Hamburg Towers | Telecronaca in lingua originale

19.30 – JL Bourg en Bresse – U-BT Cluj-Napoca | Telecronaca in lingua originale

20.00 – Trento – Promitheas Patrasso | Telecronaca di Marco Barzizza

20.00 – Olimpia Lubiana – Bursaspor | Telecronaca in lingua originale

21.00 – Gran Canaria – Slask Wroclaw | Telecronaca in lingua originale

2^ Giornata BCL



Mercoledì 12 ottobre:



20.30 – Reggio Emilia – AEK Atene | Telecronaca Sabino Palermo