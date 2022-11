Eurolega, Eurocup e Basketball Champions League (22-25 novembre): il programma su Eleven Sports

Torna a pieno regime il grande basket europeo su Eleven Sports con il doppio turno di Eurolega e il ritorno dell’Eurocup e della Basketball Champions League. Nella massima competizione continentale per club sarà tutto da vivere il confronto tra Italia e Turchia, con i campioni in carica dell’Anadolu Efes che affronteranno sia Olimpia Milano (martedì alle 20.30) che Virtus Bologna (venerdì alle 20.30). La squadra di Messina dovrà vedersela anche con l’attuale capolista della regular season, il Fenerbahçe di coach Itoudis (giovedì alle 20.30). Ad attendere gli uomini di Scariolo, invece, ci sarà anche l’insidiosa trasferta dell’OAKA contro il Panathinaikos (mercoledì alle 20). Su Eleven con il commento in italiano non solo le 4 partite che vedranno coinvolte le squadre italiane, ma anche il big match che aprirà la 9^ giornata tra il Monaco di Mike James e il Fenerbahçe (martedì alle 19).

Programma ricco anche in Eurocup, con tutta la 5^ giornata live su Eleven. Fari puntati sui tre impegni delle italiane: aprirà le danze l’Umana Reyer Venezia, che nel girone A ospiterà i lituani del Lietkabelis Panevezys (martedì alle 20); nello stesso raggruppamento la Germani Brescia di coach Magro, dopo il k.o. interno contro Bourg en Bresse, cercherà il riscatto sul campo del Cluj-Napoca (mercoledì alle 18.30); nel girone B invece andrà a caccia del primo successo europeo stagionale la Dolomiti Energia Trento, che farà visita al Turk Telekom Ankara (mercoledì alle 17.45).

Impegno europeo anche per Reggio Emilia: nella 4^ giornata della Basketball Champions League la squadra di Menetti, che nel gruppo B ha maturato finora un record di 1 vittoria e 2 sconfitte, ospiterà i turchi del Pinar Karsiyaka (martedì alle 20.30).



Calendario 9^ giornata di Eurolega (22-23 novembre)



martedì 22 novembre:



19.00 – Monaco – Fenerbahçe | Telecronaca di Mirko Fusi

20.00 – Alba Berlino – Stella Rossa Belgrado | Telecronaca in lingua originale

20.05 – Maccabi Tel Aviv – Olympiacos | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Valencia – Real Madrid | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Milano – Anadolu Efes | Telecronaca di Matteo Gandini e Paolo Lepore

20.45 – Barcellona – Partizan Belgrado | Telecronaca in lingua originale

mercoledì 23 novembre:



20.00 – Panathinaikos – Virtus Bologna | Telecronaca di Mino Taveri

20.00 – ASVEL Lyon-Villeurbanne – Monaco | Telecronaca in lingua originale20.30 – Baskonia – Zalgiris Kaunas | Telecronaca in lingua originale





Calendario 10^ giornata di Eurolega (24-25 novembre)



giovedì 24 novembre:



17.30 – Stella Rossa Belgrado – Maccabi Tel Aviv | Telecronaca in lingua originale

20.00 – Olympiacos – Alba Berlino | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Milano – Fenerbahçe | Mino Taveri e Fabrizio Frates

20.45 – Real Madrid – Partizan Belgrado | Telecronaca in lingua originale



venerdì 25 novembre:

19.00 – Monaco – Bayern Monaco | Telecronaca in lingua originale20.00 – Panathinaikos – Asvel Lyon-Villeurbanne | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Virtus Bologna – Anadolu Efes | Telecronaca di Matteo Gandini

20.30 – Barcellona – Baskonia | Telecronaca in lingua originale

20.45 – Valencia – Zalgiris Kaunas | Telecronaca in lingua originale





Calendario 5^ giornata di Eurocup (22-23 novembre)



martedì 22 novembre:



19.00 – JL Bourg en Bresse – Bursaspor | Telecronaca in lingua originale

19.30 – Hamburg Towers – London Lions | Telecronaca in lingua originale

20.00 – Venezia – Lietkabelis Panevezys | Telecronaca di Nicolò Foto20.00 – Olimpia Lubiana – Prometey Slobozhanske | Telecronaca in lingua originale



mercoledì 23 novembre: