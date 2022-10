Eurolega, Eurocup e Basketball Champions League (25-28 ottobre): il programma su Eleven Sports

Proseguono spedite anche questa settimana su Eleven le maggiori competizioni europee di basket. A partire dall’Eurolega, con un doppio incrocio Italia-Spagna che sembra anticipare la sfida tra le due nazionali (valida per le qualificazioni al Mondiale 2023) in programma a Pesaro il prossimo 11 novembre. Nella 5^ giornata la Virtus Bologna farà visita ai vice campioni in carica del Real Madrid (giovedì alle 20.45): coach Scariolo, che ha allenato e vinto sulla panchina dei blancos, cercherà il colpaccio al Wizink Center per riscattare la doppia sconfitta esterna maturata la scorsa settimana contro Zalgiris e Partizan.

Spettacolo assicurato anche poco meno di 24 ore dopo, quando sarà l’Olimpia Milano a testare le proprie ambizioni europee, stavolta in terra catalana. Al Palau Blaugrana i ragazzi di Ettore Messina affronteranno il Barcellona di Jasikevicius (venerdì alle 20.30): dopo le grandi rimonte contro Partizan e Bayern Monaco, i campioni d’Italia, privi nuovamente di Shields, dovranno alzare ancor di più l’asticella. Tra i match di cartello del 5° turno imperdibile anche il derby di Istanbul tra i campioni d’Europa in carica dell’Anadolu Efes e il Fenerbahçe (che insieme all’Olympiacos è l’unica squadra imbattuta dopo quattro giornate): sarà una partita speciale per Achille Polonara, passato la scorsa estate proprio dai gialloblu alla corazzata di Ataman.

Su Eleven spazio ovviamente anche alle tre italiane impegnate nella 3^ giornata di Eurocup: Venezia, che in campionato ha interrotto l’imbattibilità dell’Olimpia Milano, sarà ospitata dai rumeni del Cluj-Napoca (palla a due martedì alle 18); Trento, ancora a secco di vittorie, cercherà di sbloccarsi contro i francesi del Paris Baskeball (martedì alle 20); trasferta insidiosa invece per Brescia, attesa in Germania dal Ratiopharm Ulm del talento spagnolo Juan Núñez (mercoledì alle 19.30). Nel 3° turno della Basketball Champions League sarà di scena invece Reggio Emilia: per i ragazzi di Max Menetti trasferta turca contro il Pinar Karsiyaka (martedì alle 18.30).



Calendario 5^ giornata di Eurolega (27-28 ottobre)



giovedì 27 ottobre:



18.45 – Olympiacos – Monaco | Telecronaca in lingua originale

20.05 – Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Valencia – Alba Berlino | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Partizan – Zalgiris Kaunas | Telecronaca in lingua originale

20.45 – Real Madrid – Virtus Bologna | Telecronaca di Matteo Gandini e Fabrizio Frates



venerdì 28 ottobre:



19.00 – Stella Rossa – Bayern Monaco | Telecronaca in lingua originale

19.30 – Anadolu Efes – Fenerbahçe | Telecronaca di Mirko Fusi

20.00 – ASVEL Lyon-Villeurbanne – Baskonia | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Barcellona – Olimpia Milano | Telecronaca di Mino Taveri e Paolo Lepore

Calendario 3^ giornata di Eurocup (25-26 ottobre)



martedì 25 ottobre:



18.00 – U-BT Cluj-Napoca – Venezia | Telecronaca di Sandro Pugliese

19.00 – Buducnost – Promitheas Patrasso | Telecronaca in lingua originale

19.30 – Hamburg Towers – Slask Wroclaw | Telecronaca in lingua originale

20.00 – Trento – Paris Basketball | Telecronaca di Sabino Palermo

mercoledì 26 ottobre:

18.00 – Prometey Slobozhanske – Bursaspor | Telecronaca in lingua originale

19.00 – Turk Telekom Ankara – Hapoel Tel Aviv | Telecronaca in lingua originale

19.30 – JL Bourg en Bresse – Lietkabelis Panevezys | Telecronaca in lingua originale

19.30 – Ratiopharm Ulm – Brescia | Telecronaca di Marco Barzizza19.30 – Olimpia Lubiana – Joventut Badalona | Telecronaca in lingua originale

21.00 – Gran Canaria – London Lions | Telecronaca in lingua originale



Calendario 3^ giornata della Basketball Champions League



martedì 25 ottobre:



18.30 – Pinar Karsiyaka – Reggio Emilia | Telecronaca di Nicolò Foto