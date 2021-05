FC Barcelona

Nick Calathes, 8: Determinante nel momento delicato della gara dei catalani. Deve lasciare i suoi anzitempo ma fa impazzire i difensori avversari in situazione di gioco a due, mettendo anche due triple pesanti.

Kyle Kuric, 6: Gioco da tre punti guadagnato da lui nel finale molto importante. Per il resto gara normale, in cui non entra in ritmo dall’arco.

Cory Higgins, 7: Prestazione evanescente per quasi tutta la gara, costretto in panchina causa falli. Poi nel finale sale in cattedra: stoppata su Delaney e canestro decisivo da alieno. Insomma, anche se opaco, risulta decisivo.

Pierre Oriola, sv: solo 40″ in campo per lui in cui non entra nel vivo del gioco.

Nikola Mirotic 7,5: E’ un rebus per Leday e in generale per i difensori milanesi. Va in lunetta spesso e condisce la prestazione con 6 rimbalzi. Sempre fondamentale.

Brandon Davies, 5,5: Fa il suo soprattutto a rimbalzo, ma sui cambi soffre sia Rodriguez che Delaney. Nei minuti decisivi siede infatti in panchina.

Rolands Smits, 6: Lavoro sporco per lui, che fa a sportellate sotto le plance. In più mette punti importanti alla causa.

Adam Hanga, 5,5: Non ha impatto sulla gara a livello difensivo e in generale sul ritmo dei suoi.

Alex Abrines, 6,5: Spende i suoi falli presto e infatti gioca poco, ma quando si alza dall’arco la sua mano non trema, anche nei minuti caldi.

Victor Claver, 5: Pasticcia abbastanza e in generale delude, soprattutto nella gestione delle marcature in difesa. Poco presente in attacco, chiude con zero punti a referto.

Pau Gasol, 7: Un primo tempo dominante, per un giocatore arrivato da poco. La carriera che ha avuto è lì a testimoniare il campione che è: doppia cifra fondamentale per il risultato finale. Nella ripresa l’ex Lakers siede in panchina, forse qualche minuto lo avrebbe meritato.

Leandro Bolmaro, 6,5: Tiene il campo degnamente, sostituisce Abrines prima e Calathes poi, nei minuti decisivi. Il protagonista che non ti aspetti.

Sarunas Jasikievicius, 6: Soffre il quintetto piccolo di Messina e passa molto tempo a lamentarsi con gli arbitri. Non ha adottato contromisure e ha rischiato di perdere.

Olimpia Armani Exchange Milano

Sergio Rodriguez, 6,5: Indirizza la gara veso Milano nel terzo quarto ma non incide come ci si aspetterebbe anche a causa di un minutaggio moderato.

Malcolm Delaney, 6: Perde qualche pallone di troppo, non è aggressivo nell’uno contro uno offensivo. Consistente comunque in difesa, risulta il miglior rimbalzista dei meneghini.

Shavon Shields, 6,5: Tira male, non realizza come suo solito e sporca le sue percentuali. Prezioso in difesa molto più di quanto non lo sia nella metà campo blaugrana.

Zach Leday, 5,5: Pochi minuti anche a causa di problema di falli. Mette tiri pesanti ma soffre la fisicità di Mirotic. Senza di lui, la squadra in difesa è girata meglio. Alla fine Messina gli preferisce Micov.

Kyle Hines, 5: Gara deludente del veterano americano, che non mette in campo le sue solite giocate di intensità e va sotto spesso e volentieri a rimbalzo.

Luigi Datome, 5,5: Non incide, gioca pochissimo e Messina non ripone in lui la sua fiducia.

Kevin Punter, 7,5: In 20′ piazza 23 punti segnando in ogni modo. Grande partita dell’ex Virtus Bologna, macchiata suo malgrado dal tiro decisivo per la vittoria milanese, che si spegne sul ferro.

Jeremy Evans, 5,5: Tanti minuti per lui nel primo tempo, in cui va sotto in pick & roll, permettendo a Calathes di fare un po’ quel che vuole. Non vede, giustamente, il campo, nella ripresa.

Vladimir Micov, 7: Il professore risponde presente sia in attacco che, sorprendentemente, in difesa, dove da “quattro” tattico non sfigura nemmeno contro i lunghi avversari.

Kaleb Tarczewski, 6,5: In campo nel momento in cui Milano mette il naso avanti, è l’unico meneghino a imprimere un cambio di passo a rimbalzo, specialmente offensivo.

Jeff Brooks, 5: Entra, rifiuta una tripla aperta e viene richiamato in panchina.

Michael Roll, 6: Poco impiego per lui e una bomba dall’arco sbagliata.

Ettore Messina, 7: Commette errori nel primo tempo alzando il quintetto e non ottenendo la fisicità desiderata. Nella ripresa cambia, spariglia le carte e col quintetto piccolo recupera e va a un tiro dal vincere.