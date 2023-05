EuroLega Final Four – Finale 3°4° posto: Il Barça è già in vacanza, il Monaco passeggia e ottiene il terzo posto

Una finale che nessuno vuole giocare ma che sono costretti a disputare questo è il 3° 4° posto in palio in questa Final Four di EuroLega. Le due sconfitte di venerdì in campo, ovvero FC Barcelona e AS Monaco.

QUINTETTO AS MONACO: James, Loyd, Diallo, Brown, Motiejunas.

QUINTETTO FC BARCELONA: Satoransky, Laprovittola, Abrines, Mirotic, Sanli.

Partita che ha veramente poco da dire e con un Barcelona che dimostra di non aver assolutamente intenzione di giocare con impegno. Il primo tempo vede segnare solo 28 punti ai catalani che subiscono un Monaco più aggressivo, concentrato e con intenzione di onorare l’impegno. Alpha Diallo, Matthew Strazel sono i più impiegati e anche i più ispirati in una giornata in cui hanno più minuti a disposizione rispetto che in altre occasioni. All’intervallo è +16 Monaco.

Il secondo tempo non riserva sorprese. Il Barça è già in vacanza, il Monaco continua a giocare la sua pallacanestro sempre sui 20 punti di vantaggio. Buoni spunti per il giovane Nnaji, con mezzi fisici impressionanti, e per Matthew Strazel, giovane play con grande prospettiva del Monaco ma poco impiegato in questa stagione.

AS MONACO – FC BARCELONA 78-66 (24-13, 20-15, 16-17, 18-21)

MVP BasketInside: M.Strazel

AS MONACO: Strazel 14, Diallo 10, Okobo 10, Blossomgame 9, Hall 9, Loyd 9, Makoundou 4, Moneke 4, James 3, Brown 2, Motiejunas 2, Ouattara 2.

FC BARCELONA: Mirotic 15, Abrines 9, Kuric 7, Nnaji 7, Satoransky 7, Vesely 6, Laprovittola 5, Kalinic 4, Martinez 2, Sanli 2, Tobey 2, Jokubaitis.