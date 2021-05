E’ tempo di EuroLega Final Four, è tempo di scendere in campo per CSKA Mosca e Anadolu Efes e di dare l’assalto al titolo più importante per il basket europeo. A Colonia le due squadre si troveranno di fronte dopo uno stranissimo doppio confronto in regular season, con due gare senza storia, una in favore dei russi e l’altra a vantaggio dei turchi. A Mosca, infatti, il CSKA con James e Milutinov ha strapazzato l’Efes, vincendo di 35 con le doppie doppie dei due appena citati e i 22 punti di Clyburn. Al ritorno, però, la squadra di Ataman ha dominato gli avversari, chiudendo sopra di 35, con una grande prestazioni di Micic (21 punti, 6 rimbalzi e 8 assist). Bisogna inoltre considerare il valore di questa sfida e la voglia di vendetta dell’Efes che, nella Final Four 2019, ha perso proprio contro il CSKA 91-83. Proprio quella finale rende la squadra moscovita Campione in carica visto lo stop della passata stagione a seguito della pandemia. E, come quella sera di maggio a Vitoria, sarà ancora Dimitris Itoudis contro Ergin Ataman.

IL DUELLO CHIAVE

Sul parquet il livello qualitativo è massimo, si trovano di fronte due compagini che hanno iniziato la stagione con l’obiettivo di vincere il titolo e che hanno dimostrato nel corso della Regular Season di non vivere di sole individualità. E’ ovvio però, che in campo scenderà il neo MVP dell’EuroLega, Vasilije Micic e passerà con molta probabilità da lui uno dei duelli decisivi del match. La squadra russa dovrà chiedere uno sforzo importante a Strelnieks e Hackett in fase difensiva per contenere Micic che, se costretto, potrebbe mettere nelle mani di Larkin tanti tiri dal perimetro.

LE CHIAVI PER LA VITTORIA: CSKA

La squadra di Itoudis è di certo una squadra fisica che tenta di controllare sempre il pitturato, lottando sotto canestro con ottimi risultati. I moscoviti hanno realizzato oltre 84 punti di media in stagione e il contributo maggiore è arrivato dalla lotta a rimbalzo. Il CSKA, infatti, è la prima squadra per rimbalzi offensivi in EuroLega e nella sfida contro l’Efes che lascia qualche centimetro il pitturato può diventare terreno di conquista per squilibrare le sorti del match. La squadra è cambiata molto dalla prima fase della Regular Season, dove dettavano legge Milutinov e James, ma Clyburn e Shengelia hanno dimostrato di poter guidare la squadra verso l’ennesima finale continentale.

LE CHIAVI PER LA VITTORIA: EFES

La squadra di Ataman è una macchina da punti. Ha chiuso come miglior attacco la Regular Season e ha una capacità di liberare i tiratori dall’arco che è quasi unica nel panorama europeo. Una squadra che ha come frecce principali nell’arco Larkin e Micic può ottenere una grande quantità di punti, anche tenendo in considerazione il grande aiuto che in fase difensiva hanno dato, su tutti, Singleton e Dunston. A questo bisogna anche sommare la crescita di Beaubois, tassello fondamentale nel play-off contro il Real in gara 1 e 2. La forza della squadra è, certamente, la capacità di dominare il campo con tre piccoli e questo sarà decisivo nella sfida contro un CSKA che metterà sul parquet più quantità e chili.

PRONOSTICO

Leggendo distrattamente i bookmakers la bilancia pende dalla parte dell’Efes. L’esito del match, però, non appare così scontato e l’avventura play-off delle due squadre ne è una prova tangibile. Tante difficoltà per l’Efes, costretto dal Real ad arrivare a gara 5 e a soffrire per ottenere il successo, mentre un percorso netto per il CSKA che ha annientato tutte le speranze del Fener con un netto 3-0. Il match , sulla carta, è equilibrato e il bottino in palio potrà fare la differenza anche dal punto emotivo. Si godrà di un grande spettacolo in queste Final Four di EuroLega, questo è certo.

