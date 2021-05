Milano e Barcellona si affrontano alle Final Four di EuroLega per la terza volta in stagione , con i due precedenti confronti vinti nettamente dai blaugrana. La gara di andata era stata per buona parte combattuta, ma poi gli uomini di Jasikevicius avevano scavato un solco importante negli ultimi minuti di gioco, mentre la seconda è stato un monologo, con i biancorossi al minimo stagionale per punti segnati con soli 56.

IL DUELLO CHIAVE

Quando si affrontano due squadre a livello di Final Four, è difficile isolare un solo confronto diretto che possa decidere le sorti della partita, ma, nell’arco dei due precedenti stagionali, il giocatore che ha fatto più male all’Olimpia è stato Brandon Davies, coi suoi 29 punti conditi da 9 rimbalzi. Per questo motivo, la lotta nel pitturato tra lui e Kyle Hines assume un’importanza capitale. Certamente possono entrare in gioco altri fattori, ad esempio se Messina potrà contare anche su Tarczewski per provare a limitare il pivot del secondo quintetto All-EuroLeague, o se invece il cambio di Hines sarà Biligha, oppure quale potrà essere il contributo di Pau Gasol, ma da chi avrà più impatto tra Davies e Hines dipenderà una buona parte del risultato finale.

LE CHIAVI PER LA VITTORIA: MILANO

Sembra banale dirlo, visto che stiamo parlando di pallacanestro, ma Milano per vincere deve essenzialmente fare canestro. In particolare, serve che le mani di Punter, Shields e LeDay risultino abbastanza educate nei tiri dalla media e lunga distanza che solitamente i tre si prendono, altrimenti la difesa di Jasi potrà tranquillamente arroccarsi e impedire all’attacco di Messina di cercare soluzioni a più alta percentuale. Nel recap della partita di ritorno, avevamo notato che molti dei tiri sbagliati da Milano erano in realtà ben presi, e semplicemente non erano entrati. Questo a Colonia non può succedere. In difesa, Milano deve impedire al Barca di far arrivare troppo facilmente la palla in post, visti i numerosi mismatch che i blaugrana possono esplorare, per cui ci vuole una pressione sul perimetro attenta a togliere facili linee di passaggio. Certo, con un passatore come Calathes, questa non è una missione facile, e anche per questo torniamo al punto di cui sopra: può sembrare arrogante come approccio, ma Milano deve sperare in un alto punteggio.

LE CHIAVI PER LA VITTORIA: BARCELLONA

Gli uomini di Jasi, contro una Milano che, se in giornata buona, possono bucare la retina costantemente e da ogni posizione, devono puntare a un ritmo controllato, a sfruttare il proprio maggior impatto atletico e a intimidire gli avversari, soggiogandoli proprio dal punto di vista mentale attraverso la concretizzazione della superiorità fisica. In attacco, la sapiente regia di Calathes è in grado di mettere in ritmo ogni volta il giocatore che si trova a dover affrontare la marcatura a lui più favorevole, e in difesa i giocatori non devono necessariamente correre dietro alla rapida circolazione di palla milanese, ma, dopo un po’ di pressione sul portatore di palla, piazzarsi in modo da contestare il più possibile i tiri da fuori e impedire che il pallone giri troppo agevolmente sul perimetro.

PRONOSTICO

Fin da quando si è saputo che Jasi sarebbe stato il coach e Calathes il play, il Barcellona è stato visto come la squadra da battere, e la stagione ha confermato il pronostico. Non c’è quasi mai stato dubbio su chi avrebbe concluso la stagione regolare al primo posto, e, nonostante la serie contro lo Zenit sia stata più difficile del previsto, ci sono pochi dubbi sul fatto che i blaugrana arriveranno a giocarsi l’atto conclusivo del torneo. Milano ha disputato una splendida stagione, arrivando alle Final Four di EuroLega con pieno merito, ma questo Barcellona ha semplicemente troppe armi a disposizione e la squadra di Messina non appare essere strutturata in modo da poter rispondere a tutte quante. Ci vorrebbe una partita stile Italia-Lituania delle Olimpiadi 2004, ma sono eventi troppo rari per poterci sperare davvero.

