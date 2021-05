Sergio Rodriguez e Ettore Messina sono stati i protagonisti della conferenza stampa inaugurale delle Final Four di EuroLega dove l’Olimpia Milano sarà grande protagonista. Queste le loro dichiarazioni:

Sergio Rodriguez:

“E’ una grandissima opportunità per me rappresentare l’Olimpia alle Final Four dopo tanti anni. Vorrei chiedere un consiglio a Saras Jasikevicius… ma mi darebbe sicuramente un consiglio sbagliato! (ride ndr.)

Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto durante la stagione, è questa la chiave per noi.

Giochiamo una Final Four da non favoriti, ma questo non cambia nulla. Vogliamo vincere. Tante volte ho giocato da “favorito” e perso e viceversa. Le Final Four sono una competizione a se, dobbiamo dare tutto.

Ogni possesso sarà decisivo. Dovremmo giocare con grande energia per cercare di portare a casa la vittoria del trofeo.”

Ettore Messina:

“Abbiamo fatto una stagione eccezionale. Pressione? Non esiste in un club come l’Olimpia Milano. Per me la cosa più importante è costruire un ciclo vincente. Se l’Olimpia Milano fa una Final Four, poi non riesce a confermarsi negli anni successivi, non conta nulla.

Giocare la prima Final Four per alcuni non sarà facile, ma sta a noi farli trovare pronti per questo appuntamento.

La NBA è stata una grande esperienza per me, mi ha aiutato molto. Stare vicino ad un grande coach e ad una grande organizzazione è stato importantissimo. Quando ho vinto con Virtus e CSKA, eravamo i favoriti assoluti, questa volta no. Speriamo che sia un fattore a nostro favore.

L’esperienza è molto importante, ma ogni Final Four è un’esperienza a parte. Sono sicuro che i giocatori con più esperienza dalla nostra squadra saranno in grado di aiutare gli altri.

Dobbiamo essere bravi con le percentuali dal campo contro il Barcelona, è fondamentale come il limitare le palle perse. Dovremmo essere molto bravi in questo.”