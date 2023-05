EuroLega Final Four – SF: Tavares domina il pitturato, il Chacho Rodriguez incanta! Il Real Madrid vola in finale. Barça altro fallimento europeo

Real Madrid e FC Barcelona chiudono con il clásico la seconda semifinale delle Final Four di EuroLega a Kaunas. Spettatore interessato un Olympiacos Pireo autore di una rimonta e un incredibile terzo quarto contro il Monaco.

QUINTETTO FC BARCELONA: Satoransky, Laprovittola, Abrines, Mirotic, Sanli.

QUINTETTO REAL MADRID: Hanga, Williams-Goss, Musa, Ndiaye, Tavares.

Come nella prima semifinale, si fatica molto a trovare la via del canestro e la tensione è padrona. La mossa a sorpresa di Coach Mateo è il 18enne Ely Ndiaye, titolare e uomo in missione speciale su Nikola Mirotic. Sorprendente mossa, senza Deck, Yabusele e Poirier, ma che paga in questo inizio di gara. Ndiaye difende molto bene su Mirotic e si fa trovare pronto in attacco, dimenticandosi della carta d’identità. L’Inizio è targato Walter Tavares. il big man madrileno domina il pitturato e porta subito avanti il Real Madrid. Il Barça si toglie un pò di ruggine e con Alex Abrines si rifa sotto. 10 punti e 6 rimbalzi per un gigantesco Tavares in questi primi 10 minuti che vedono le due squadre chiudere sul 18-18.

Parte bene il Barça nel secondo quarto, sfruttando il riposo in panchina di Tavares per il Madrid. Rokas Jokubaitis, tra i boati del pubblico lituano tutto per lui e Coach Jasikevicius, attacca spesso il ferro alternando ottime decisioni a forzature, anche se sono di più le prime con i catalani avanti nel punteggio. Si inceppa l’attacco del Real Madrid senza Tavares, con un Randolph che lotta come un leone ma è lontano dalla versione vista anni scorsi, purtroppo anche a causa dei numerosi infortuni. Satoransky sale notevolmente di livello nel secondo quarto, come un Kuric molto saggio nella scelta dei tiri presi. La super tripla di Llull per il Madrid segna il -6 all’intervallo, di fronte ad un Barça molto cinico e concentrato nonostante un Nikola Mirotic da 0 punti.

Il Barça non rientra in campo con lo stesso piglio del secondo quarto e, oltre a subire terribilmente sotto canestro il dominio di un Tavares inmarcabile il quale carica di falli i catalani, subisce anche la rimonta furiosa dei blancos. L’attacco del Barcelona si inceppa paurosamente, Mirotic non riesce a trovare la via del canestro in nessun modo, in particolare col tiro da 3 punti e la squadra di Jasikevicius soffre questo tantissimo. Il Madrid approfitta di un avversario in difficoltà e prova la fuga dopo aver raggiunto i catalani, ma alcuni canestri di gran personalità di Kuric e Laprovittola bloccano l’emorragia. A 10 minuti dal termine è +3 Real Madrid.

É sempre Nico Laprovittola a dare fantasia e coraggio ad un attacco, quello del Barça, che comincia a vedere gli stessi fantasmi di un anno fa in cui come oggi all’intervallo erano nettamente avanti e hanno poi subito una clamorosa rimonta. Si alza il tono dei contatti, già cosa comune in un clásico, figurarsi in un clásico con in palio la finale di EuroLega. Come visto in gara 5 col Partizan, nel momento decisivo è chacho-time. Sergio Rodriguez è impeccabile nelle scelte e il suo Pick and Roll con Tavares è micidiale. +7 per il Madrid a 4.35 da giocare e l’inerzia totalmente dalla loro parte. Il finale non riserva sorprese. Il Madrid in campo con i veterani Llull, Rodriguez e Rudy Fernandez gestisce alla perfezione e condanna alla sconfitta un Barça che è di fronte all’ennesimo fallimento europeo delle ultime stagioni. Come la scorsa stagione, dopo aver comandato sino all’intervallo, il Barcelona di Jasikevicius si è sciolto nel momento decisivo di fronte ad un Real Madrid che dimostra di essere sempre eccezionale in questi momenti della competizione.

FC BARCELONA – REAL MADRID 66-78 (18-18, 24-18, 13-22, 11-20)

MVP BasketInside: W.Tavares

FC BARCELONA: Sanli, Vesely 4, Martinez, Kalinic 6, Satoransky 7, Laprovittola 12, Abrines 16, Tobey, Kuric 11, Jokubaitis 6, Mirotic 3, Nnaji 1.

REAL MADRID: Williams-Goss 10, Causeur, Randolph 6, Fernandez 2, Abalde, Hanga, Hezonja 14, Rodriguez 12, Tavares 20, Llull 5, Ndiaye 2, Musa 7.