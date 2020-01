EuroLega, fuori varie settimane Strēlnieks e Milutinov

Brutte notizie arrivano da CSKA Mosca ed Olympiacos, infatti due pedine importanti sono infortunate.

Janis Strēlnieks fuori a tempo indeterminato per il riacutizzarsi di un fastidio al bicipite femorale della gamba sinistra. Per lui 8.5 punti e 2.4 assist tirando con il 42% da tre quasi sempre in uscita dalla panchina.

Per Nikola Milutinov invece i tempi sono stimati intorno alle tre settimane: ha subìto una distorsione alla caviglia con parziale interessamento dei legamenti, che lo lascerà fuori per le prossime quattro gare: la prossima settimana è previsto un doppio turno in EuroLega, nel quale i greci ospiteranno le due squadre tedesche. Il lungo serbo sta tenendo medie di 11.1 punti e 9.1 rimbalzi, con valutazione di 20.9, quinto in tutta l’EuroLega.