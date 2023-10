EuroLega: I 10 possibili giocatori sorpresa della prossima EuroLeague

Come ogni anno cerchiamo di “scovare” le possibili sorprese per l’imminente stagione di EuroLega che si aprirà stasera. Non solo superstar, ma giocatori in cerca di conferme o pronti alla definitiva esplosione in una EuroLega che si preannuncia di altissimo livello.

STERLING BROWN (ALBA BERLIN)

Tante scommesse con giovani molto interessanti per l’Alba Berlino, ma Sterling Brown deve essere quel qualcosa in più, quella stella e quel punto di riferimento offensivo per i tedeschi. Il talento offensivo c’è e la voglia di mettersi in gioco anche dopo una carriera passata in NBA con poco spazio anche. Il gioco frizzante, veloce e con tanti possessi dell’Alba Berlino può recitare un ruolo importante per la sua stagione.

NIKOS ROGKAVOPOULOS (BASKONIA)

FIBA

Tante aspettative per l’ala greca. Il Baskonia ha deciso di puntare su Nikos Rogkavopoulos e ha avuto la meglio su altre squadre interessate a lui in Estate. Nel recente Mondiale FIBA ha mostrato qualità molto interessanti ma anche molti alti e bassi all’interno della stessa partita. Il talento c’è, va sistemato a livello caratteriale e messo alla prova ad un livello di pallacanestro più alto di quello che ha affrontato nelle recenti stagioni. Il Baskonia può essere la piazza perfetta per lui.

YAGO MATEUS DOS SANTOS (CRVENA ZVEZDA)

ABA League – Marija Vuruna

Samba brasiliano in quel di Belgrado. L’ultima stagione di Yago Mateus dos Santos è stata super, culminata con un’entusiasmante vittoria della Bundesliga da parte del suo Ratiopharm Ulm. In grande ascesa, protagonista anche della FIBA World Cup con il Brasile, Yago si trova protagonista nella Stella Rossa con un pacchetto guardie di notevole livello. L’avere vicino Napier e soprattutto Teodosic può essere fondamentale per un giocatore talentuoso in grande rampa di lancio come lui e con un Coach come Ivanovic che può essere perfetto per la sua crescita.

ALEX POYTHRESS (OLIMPIA MILANO)

Flickr Olimpia Milano

Muscoli e potenza sotto canestro per l‘Olimpia Milano. Acquisto passato in sottotraccia, Poythress sembra già importantissimo nella rotazione di Coach Messina. Questa EuroLega ha bisogno di talento ma soprattutto di fisicità e l’Olimpia ha pescato uno dei migliori da questo punto di vista. La speranza è che si ricomponga l’asse super con Pangos visto nello Zenit San Pietroburgo che ha sfiorato le Final Four. Possibile macchina da doppia doppia.

CARSEN EDWARDS (FC BAYERN MUNICH)

Talento offensivo che può accendersi come pochi, Carsen Edwards ora si trova in un contesto differente rispetto la scorsa stagione al Fener, con meno pressione e più possibilità di esplodere. Tiratore eccezionale, Edwards la scorsa stagione ha pagato lo “scotto” della prima stagione fuori dalla NBA e un Coach molto esigente come Dimitris Itoudis. Pablo Laso lo vorrà protagonista del suo nuovo Bayern e farà di tutto per mettere nelle condizioni di far sbocciare il suo super talento offensivo.

YAM MADAR (FENERBAHCE BEKO ISTANBUL)

Uno degli intrighi più grossi di mercato della recente estate, con il Partizan furioso per averlo perso. Il Fenerbahce e Itoudis hanno fortemente voluto il playmaker israeliano, cresciuto tantissimo sotto la guida di Zeljko Obradovic. Madar è chiamato ora al grande salto, con subito tanti minuti e responsabilità a causa dell’infortunio di Raul Neto. Visione di gioco, assist e tanta personalità, questo è il Yam Madar visto a Belgrado e il quale il Fenerbahce spera di vedere ad Istanbul.

IGNAS BRAZDEIKIS (OLYMPIACOS PIRAEUS)

https://kaunas.kasvyksta.lt/

Acquisto passato sottotraccia, Brazdeikis può dare soluzioni e qualità all’attacco dell’Olympiacos. I greci puntano forte ad arrivare a Berlino e ad alzare il trofeo tanto atteso e cercato e un giocatore come Ignas Brazdeikis può fare molto bene sotto la cura Bartzokas. Talento offensivo notevole su cui già la NBA aveva messo gli occhi, allo Zalgiris ha ripreso fiducia e minuti in campo. L’Olympiacos ora è il next step che può riportarlo in alto.

KOSTANTINOS MITOGLOU (PANATHINAIKOS ATHENS)

FIBA

Come detto per Brazdeikis, anche Kostantinos Mitoglou per i cugini del Panathinaikos è un giocatore che sarà fondamentale nella rotazione dei greens. La voglia di rivalsa dopo tutto quello accaduto sarà alta e il talento a disposizione non manca. Non dimentichiamoci delle prospettive e delle squadre che erano sul giocatore quando aveva firmato con l’Olimpia. A 27 anni, Mitoglou non può più fallire e il Panathinaikos, casa sua, è l’ambiente perfetto per rinascere.

PJ DOZIER (PARTIZAN BELGRADE)

ABA League – Dragana Stjepanovic

Come detto per Sterling Brown, altro possibile “crack” proveniente dalla NBA. Nikola Jokic, suo ex compagno compagno ai Nuggets in NBA, gli ha descritto il Partizan Belgrado come il miglior luogo possibile dove poter giocare a basket in Europa e non crediamo si sia sbagliato di tanto. Obradovic ha dimostrato che sotto le sue mani, giocatori con talento e disciplina diventano superstar di questa EuroLega, chiedere a Dante Exum per info. Sarà PJ Dozier la nuova stella del Partizan e di questa EuroLeague?

BRANDON DAVIES (VALENCIA BASKET)

acb Photo / E. Cobos

La stagione della rivincita. Brandon Davies ha una grande voglia di rivalsa e di dimostrare che è uno dei migliori centri dell’EuroLega e Valencia ha puntato forte su di lui. L’ambiente sarà sicuramente un fattore a suo favore dove la pressione non sarà quella di Barcelona o Milano. La tecnica e il talento non mancano, Valencia si augura che ci siano costanza e grinta per un giocatore che ha già fatto vedere buone cose in questo inizio di stagione in ACB con Mumbru.