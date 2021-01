EuroLega, i premi della redazione di BasketInside a metà stagione

La redazione europea ha dato i suoi verdetti sulla prima parte di stagione in EuroLega. I nostri redattori hanno votato miglior giocatore, miglior difensore, miglior giovane, miglior allenatore e ovviamente i primi due quintetti stagionali.

Dominio di Mike James per quanto riguarda l’MVP di questa EuroLega, come per Walter Tavares per quanto riguarda la difesa. Rokas Jokubaitis è il miglior giovane della competizione. Più scelte per il miglior Coach, dove Xavi Pascual e Martin Schiller “impensieriscono” un Andrea Trinchieri super con il Bayern Monaco.