EuroLega: “Il nostro piano è quello di confermare le Final Four a Colonia a Maggio”

Aggiornamento riguardo le Final Four di EuroLega, direttamente da uno dei capi di EuroLeague.

“Siamo di fronte ad una situazione molto complicata.” afferma Eduard Scott, Basketball Chief Operating Officer di EuroLeague.

“Restiamo aggiornati quotidianamente e qualsiasi decisione sarà presa sulla base della massima sicurezza e della migliore situazione possibile. Il nostro piano è quello di confermare le Final Four a Colonia dal 22 al 24 Maggio. Ovviamente, se necessario, saremo a piena disposizione per modificare l’evento in base all’espansione del Coronavirus.”

Prosegue Eduard Scott:

“Vogliamo finire le stagioni di EuroLeague e EuroCup, non consideriamo un annullamento delle competizioni. Nel caso ci fossero complicazioni, ci metteremo a tavolino per organizzare il tutto al meglio.”