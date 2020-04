EuroLega: Kaunas, Atene e Mosca tra le possibili sede per un’ipotetica Final Eight

Final Eight di EuroLega.

Un’ipotesi che sembra prendere sempre più considerazione, nonostante nulla sia stato ovviamente deciso.

Come ammesso da Jordi Bertomeu, Boss di EuroLeague, la Final Eight da disputare in un unico paese è una soluzione discussa anche da EuroLeague, con delle città indiziate principali per ospitare la competizione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, La Lituania sarebbe pronta ad organizzare la Final Eight di EuroLega con Kaunas e Vilnius scelte come sedi. La Lituania è uno dei paesi meno colpiti dal Covid-19 con1.239 positivos e 33 morti. Sul piatto anche le città di Atene e Mosca.

Se ci sarà questa decisione, non sarà comunque prima di Maggio, come ammesso dallo stesso Bertomeu.