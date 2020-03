EuroLega: l’autorità sanitaria greca sconsiglia all’Olympiacos il viaggio a Milano

Come prevedibile, vista la situazione allarmante in Lombardia, le squadre che devono recarsi a Milano per affrontare l’Olimpia iniziano ad avere problemi. Il primo caso riguarda l’Olympiacos, che, secondo quanto riportato da Eurohoops, è stato consigliato dal Comitato Nazionale Greco di Protezione Sanitaria di non viaggiare nel capoluogo lombardo.

L’Oly ha fatto sapere all’EuroLega del consiglio dell’autorità sanitaria nazionale e ha chiesto di riconsiderare la richiesta, già avanzata in precedenza, di rinviare la gara o di giocarla in un’altra location.

Rimaniamo in attesa degli sviluppi