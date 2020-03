EuroLega, le Final Four sono a rischio?

La Lanxess Arena di Colonia chiude i battenti fino a nuovo ordine, quindi le Final Four di EuroLega sono ufficialmente a rischio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il coronavirus potrebbe costringere Euroleague Basketball a posticipare, o addirittura annullare, le Final Four. Il palasport di Colonia ospiterà dal 22 al 24 maggio l’ultimo atto della stagione di EuroLega e il weekend successivo quello di pallamano. Sono saltati anche molti concerti.

La regione Nord Renania-Westfalia è quella più colpita dal virus, con oltre 600 casi (sui 1500 di tutta la Germania).

“La salute di tutti i visitatori e dipendenti è una priorità, quindi, naturalmente, comprendiamo la decisione del Governo”, ha dichiarato il manager di Lanxess Arena, Stefan Löcher. “Siamo dispiaciuti per tutti i nostri ospiti che aspettano concerti e spettacoli da mesi. Insieme ad artisti e organizzatori, stiamo già lavorando per trovare le date in cui è possibile riprogrammare i concerti”.

Qui il comunicato della Lanxess Arena: