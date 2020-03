Eurolega, l’Olympiacos chiede lo spostamento della sfida contro Milano

L’Olympiacos ha formalmente inviato la richiesta a Euroleague Baskeball chiedendo che la partita contro l’Olimpia Milano, prevista per giovedi 12 marzo e valevole per la 29a giornata della massima rassegna continentale per club, venga disputata in altra sede anziché il Forum.

Il club ateniese ha suggerito come alternative Roma o Genova e ribadito che gran parte dell’Italia settentrionale è stata messa in quarantena. Tuttavia l’aeroporto milanese è aperto e le disposizioni governative recentemente pubblicate permettono a club professionisti di entrare e uscire in Lombardia senza problemi.