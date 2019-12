EuroLega, Maccabi Tel Aviv: Omri Casspi e Tarik Black fuori minimo un mese

Piaga infortuni per il Maccabi Tel Aviv.

Omri Casspi e Tarik Black staranno fuori dai campi di gioco per almeno un mese, entrambi per problemi al ginocchio. Li rivedremo probabilmente ai primi di febbraio.

In particolare l’ex NBA Casspi non sembra trovar pace in questo ritorno in Europa, avendo già saltato numerose partite.

Il centro aveva pubblicato un post Instagram – poi cancellato – dicendo che sarebbe stato fuori tra le 6 settimane e i tre mesi, tempi più lunghi rispetto a quanto affermato dalla società.