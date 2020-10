EuroLega, Milano-Asvel, Messina: “Non concedere contropiede e attaccare i cambi difensivi”

Ettore Messina (coach Milano): “Giochiamo contro una squadra molto atletica e ben organizzata sia in attacco che in difesa. Come succede sempre in EuroLeague, saranno le piccole cose a decidere la partita. Per vincere, dovremo avere una buona transizione difensiva per non concedere canestri facili in contropiede e attaccare i loro cambi difensivi quando avremo noi la palla”.

Jeff Brooks: “E’ un’altra battaglia, siamo felici di giocare una partita di EuroLeague in casa, è entusiasmante. Quello che dovremo fare è giocare duro, farlo per 40 minuti, e divertirsi. L’obiettivo, venendo da una prima parte di stagione promettente, è continuare ad eseguire e migliorare”.

Fonte: uff. stampa Olimpia Milano