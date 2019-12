EuroLega, Nikola Mirotic MVP di dicembre

Nikola Mirotic succede a Rodriguez e Larkin, venendo eletto dalla EuroLeague come MVP del mese di dicembre.

Per il montenegrino di passaporto spagnolo 19.6 punti e 8.6 rimbalzi con una valutazione media di 25.4

Il Barcelona ha vinto tutte le cinque partite mensili raggiungendo la testa della classifica (con Efes e Real). Per il #33 del Barça è il terzo premio del mese in carriera, prima volta per un blaugrana da Tomic nel marzo ’14.

Mirotic riceverà il premio nella prossima partita casalinga, il 10 gennaio nel big match contro l’Anadolu Efes di Larkin.