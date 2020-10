EuroLega: Olympiacos – Milano, Messina: “Ci aspetta una partita fisica, ogni possesso sarà importante”

Ettore Messina (coach Milano): “L’Olympiacos è come i Miami Heat per la loro tradizione di saper giocare negli anni con organizzazione, durezza mentale e la leadership dei loro giocatori storici Spanoulis e Printezis cui si è riaggiunto quest’anno Sloukas. Ci aspetta una partita fisica, in cui ogni possesso sarà importante e il controllo dei rimbalzi potrebbe essere il fattore decisivo che indirizzerà il risultato”.

Kyle Hines: “Ritrovo quattro giocatori che hanno vinto l’EuroLeague con me all’Olympiacos, tornare ad Atene è un po’ come tornare a casa e mi darà la possibilità di rivivere per qualche attimo quei momenti indimenticabili, soprattutto ora che è tornato anche Sloukas. Ma ovviamente andiamo per tentare di prolungare il nostro momento”.

Fonte: uff. stampa Olimpia Milano