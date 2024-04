Eurolega, Playoffs – G1: che lotta tra Monaco e Fenerbahce. I monegaschi sprecano il vantaggio nei supplementari e Calathes punisce

È tutto pronto per il primo turno playoff per due delle squadre più elettrizzanti dell’Eurolega: Monaco e Fenerbahce. Sfida tra terza e sesta forza del massimo campionato europeo, un incontro per niente scontato vista la stagione europea delle due compagini. Il Monaco viene da una vittoria nell’ultimo turno regolare dell’Eurolega contro un coriaceo Bayern Monaco, mentre il Fenerbahce ha capitolato sul campo dell’Olympiacos lasciando di fatto il quinto posto ai greci. In stagione, invece, vige un perfetto equilibrio tra le due squadre, con il Fenerbahce che ha vinto in casa a dicembre contro i monegaschi ma che si è confermata particolarmente fragile in trasferta perdendo al Salle Gaston Medecin una delle dodici sconfitte maturate su un campo avversario durante l’ultima stagione europea.

QUINTETTO MONACO: Blossomgame, Brown, James, Loyd, Motiejunas

QUINTETTO FENERBAHCE: Biberovic, Calathes, Dorsey, Hayes-Davis, Sanli

I primi due minuti di gara non rispecchiano le aspettative di inizio match, con le bocche da fuoco a secco in questi primi scampoli di match. La risolve Hayes-Davis con i primi due punti della serata. Da qui, si accende il match, con Motejunas e James che rispondono a Sanli per il parziale di 5-4 a favore dei monegaschi. Il Monaco, poi, scava il solco con un secco 9-0. Continua la sinfonia dei padroni di casa, che con i soliti Motejunas e James continuano a segnare a profusione, mentre il Fener si aggrappa al fenomeno Wilbekin in uscita dalla panchina che segna 5 punti consecutivi per mantenere a galla i suoi. Il primo quarto si spegne un po’ nel finale, dove un paio di canestri a testa (Okobo e Diallo per il Monaco e Papagiannis per il Fenerbahce) fissano il risultato sul 26-15.

Il secondo quarto si apre con la bomba di Guduric, antifona della reazione giallo-blu in questo secondo periodo. Su questa falsa riga, il Fener riesce a difendere più efficacemente, lasciando segnare il solo Okobo ai liberi, e accorcia le distanze con il suo bigman Papagiannis. È 30-20 dopo 3 minuti di gioco. Da questo punto in poi, è un continuo controbattersi su entrambi i fronti, con la panchina del Monaco a sopperire alla poca profusione offensiva di James per costruirsi il parziale finora decisivo di 41-30. Il Fenerbahce, da parte sua, non ne vuol proprio sapere di mollare e si affida alle triple per rientrare nel match, ultima ma non per importanza quella segnata da Sestina sullo scadere della sirena dei 24 secondi. Se James non segna, con un magro 1/2 dalla lunetta in questo quarto finora, ci pensa Brown sotto le plance a prendere rimbalzi e a segnare contro tre difensori per ricacciare di nuovo i turchi a -9. Un altro colpo su colpo tra le due formazione vede rispondersi Wilbekin e James dalla media, ma la differenza rimane invariata all’intervallo lungo: il Monaco conduce per 46-37.

La prima azione al rientro in campo vede Motiejunas andare in lunetta dopo un fallo quasi da anti-sportivo di Sestina: il lituano segna solo il secondo dei due liberi a disposizione. La differenza sotto il punto di vista dell’intensità viene riassunta dalla grinta di Brown, che riesce a far scadere il cronometro dei 24 secondi difendendo in maniera asfissiante su Dorsey. La difesa del Monaco, tuttavia, non può niente contro l’esperienza di Calathes, che inganna i turchi con un floater delicatissimo, mentre l’altro veterano giallo-blu, Guduric, riesce a piazzare la bomba del -5. Il parziale a favore del Fenerbahce si allunga ulteriormente sull’8-0 con la tripla di Hayes-Davis. È -2 Fener. Timeout per coach Obradovic, che deve correre immediatamente ai ripari. Il Monaco torna a segnare con Loyd, che mette anche il canestro aggiuntivo dopo il fallo subito, e torna a difendere forte per soffocare l’azione offensiva dei turchi. Seguono due minuti confusi, dove entrambe le squadre forzano soluzioni da tre senza trovare continuità e soprattutto sbagliano diversi passaggi decisivi. Ci pensa Sestina con la tripla a riaprire il parziale e riportare di nuovo i suoi sul -2. James risponde dalla lunetta, 2/2. Guduric elude la difesa di ferro di Brown con lo spin e conclude il gioco da 3 per portare il Fener a -1. James, poi, segna i due tiri liberi assegnati a seguito dell’antisportivo di Madar, che aveva provato a contestare un tiro da due dell’americano. Altri tiri liberi, questa volta per i giallo-blu: è Sanli a segnare con il 100% dalla lunetta. Altri due punti di Sanli accorciano di nuovo il parziale, che era stato ulteriormente allargato da Okobo. Incredibile cosa succede nel finale del terzo quarto: Sestina avvicina di nuovo i suoi al Monaco con i liberi, mentre Loyd dall’altra parte del campo segna la tripla del +4 a 4 secondi dal termine. Calathes, tuttavia, non vuole proprio saperne di arrendersi, segnando il floater da distanza siderale e fissando il risultato sul 60-61.

Il quarto periodo si riapre di nuovo nel segno di Calathes: i due liberi segnati valgono il +1 del Fenerbahce, nonostante poi Okobo si metta in proprio con 5 punti consecutivi per il nuovo + 4 Monaco. Che giocata di Motiejunas: il lituano chiude il ferro a Sestina con una stoppata da highlights per difendere il vantaggio dei monegaschi! in questo frangente il Monaco ha preso le misure anche offensivamente, creando una buona differenza nel parziale con James, Loyd e Blossomgame, mantenendo comunque un’alta intensità difensiva per proteggere il 72-63. Dopo diversi minuti in cui le uniche azioni importanti da riportare sono tiri liberi su entrambi i fronti, frutto dell’alta pressione difensiva delle due formazioni, il Fener si rifà sotto con la tripla di Dorsey per il -4, che costringe coach Obradovic al time-out. Al ritorno in campo, è di nuovo il greco a segnare la tripla del -1, ma Loyd non ci sta e ne mette due facili dalla media. Altri tiri liberi per Guduric, con il serbo che segna i punti numero 74 e 75 del match per la compagine di Istanbul. Momento cruciale del match: dopo che Brown si lancia per catturare un rimbalzo e non riceve il fallo dalla terna arbitrale, Calathes sbaglia i due liberi guadagnati per poi segnare il floater sul possesso successivo per portare il Fenerbahce sul +1. Hayes-Davis, poi, segna in post basso dopo una spin sul difensore e manda Loyd sotto la doccia per via del quinto fallo personale. Viaggio in lunetta per l’ala americana: canestro, e +4 Fener. Prima tripla della serata per Blossomgame, che riporta il Monaco a una sola lunghezza di distanza. I turchi, quindi, si riversano in attacco, ma sul possesso decisivo perdono palla grazie alla super giocata difensiva di Okobo. Sull’altro fronte del campo, Diallo subisce fallo e segna i due liberi guadagnati. Altro ribaltone del match, i monegaschi tornano in vantaggio. Calathes torna in lunetta, 1/2 e 81 pari sul tabellone. Guduric sbaglia l’appoggio decisivo sulla sirena, si va ai supplementari.

Il supplementare si apre con una difesa clutch di Okobo, che poi innesta l’attacco, dove Motiejunas subisce il fallo e segna un solo libero su due a disposizione. A questo punto Calathes e Hayes-Davis si scatenano a suon di triple, dando un nuovo massimo vantaggio di 5 lunghezze al Fener. L’unico che regge botta in casa Monaco è Okobo, ma niente può sulla tripla di Sestina che porta i turchi sul +8. Dopo un canestro di Motiejunas vige il caos, con il Fenerbahce che perde palloni sanguinosi in attacco ma che non viene punito dal Monaco, reo di sbagliare un libero su due con Diallo. C’è ancora spazio per un canestro di James, ma ormai il Fenerbahce ha in tasca la vittoria e può addirittura permettersi un 0/4 dalla lunetta con Madar e Sestina. I turchi sbancano il Salle Gaston Medecin e tornano a Istanbul con una vittoria in Gara 1.

MONACO-FENERBAHCE 91-95 d.t.s. (26-15;20-22; 15-23; 20-21; 10-14)

MVP BasketInside: Calathes

MONACO: Blossomgame 8 + 9 rimbalzi, Brown 8, James 16, Loyd 16, Motiejunas 12, Cornelie, Diallo 10, Hall, Jaiteh, Okobo 19, Strazel 2, Walker. Coach: S. Obradovic

FENERBAHCE: Biberovic 2, Calathes 17, Dorsey 13 + 7 rimbalzi, Hayes-Davis 19 + 7 rimbalzi + 5 assist, Sanli 6, Guduric 11 + 5 assist, Madar, Noua, Papagiannis 4, Pierre, Sestina 16, Wilbekin 7. Coach: S. Jasikevicius