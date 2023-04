EuroLega, Playoffs – G1: domina l’Olympiacos, Fener sotto 1-0

OLYMPIACOS 79 – 68 FENERBAHCE (19-21; 37-35; 63-51)

Si fa sul serio al Pireo dove cominciano i playoff di Olympiacos e Fenerbahce. Nei due match giocati in regular season i greci hanno fatto bottino pieno, con 27 punti di vantaggio in casa e 20 nel parquet turco. L’Oly gioca anche per vendicare la finale del 2017, anno in cui il Fener ha conquistato il massimo alloro europeo superando proprio la compagine ellenica.

Cronaca – Inizio intenso per entrambe le squadre, Walkup mette sette punti nei primi quattro minuti mentre dall’altra parte il protagonista è Hayes-Davis. L’Olympiacos prova a mettere due possessi di vantaggio, ma Jekiri prima e Calathes poi rimettono la gara in equilibrio, 16-15 al minuto 8. Nel finale gli ospiti flirtano un paio di volte con il sorpasso e riescono a trovarlo alla fine con il canestro di Dyshawn Pierre a cinque secondi dallo scadere del quarto d’apertura. Dopo dieci minuti Fener avanti al Pireo 19-21.

Nei primi possessi del secondo periodo gli ospiti continuano a spingere in avanti, riuscendo a toccare il +5 con Hayes-Davis, ma Larentzakis dall’arco e Mckissic impattano subito il match a quota 26. Le squadre si alternano nel dominio del parquet, con ancora il Fener che allunga e l’Olympiacos bravo prima ad accorciare e poi ad arrivare al sorpasso con il 2+1 firmato Fall. Il primo tempo si chiude con la tripla di Papanikolaou, le squadre tornano negli spogliatoi sul 37-35 in favore della squadra greca.

Al rientro dall’intervallo l’Oympiacos è molto aggressivo ed è molto più concreto in fase offensiva, andando sul +6 con Vezenkov e poi allungando fino alla doppia cifra di vantaggio, 60-49, ancora con una tripla dell’ex Barcellona. Uno scarto di dieci punti nel terzo periodo che segna la gara, con la squadra ospite chiamata a scalare una montagna negli ultimi dieci minuti di gioco, che cominciano sul 63-51 in favore dell’Oly.

La rimonta tentata dal Fener è rabbiosa, 7-0 di parziale ad inizio periodo e subito -5. Al Pireo c’è ancora una partita ma c’è in campo anche l’Olympiacos e le distanze vengono allungate nuovamente da Sloukas e Black che mettono il lucchetto al successo in gara 1 della squadra greca. Le due triple consecutive di McKissic valgono addirittura il +15 ma Edwards e Guduric riescono almeno a limitare i danni della sconfitta. Finisce 79-68 per l’Olympiacos, 19 punti per Vezenkov con 6 rimbalz, si ferma a 18 Canaan.

Tabellino

Olympiacos: Walkup 7, Canaan 18, Lountzis, Larentzakis 3, Fall 9, Sloukas 5, Vezenkov 19, Papanikoulaou 3, Bolomboy, Peters, Black 4, McKissic 11. Coach: G. Bartzokas

Fenerbahce: Motley 15, Birsen, Hazer, Edwards 6, Mahmutoglu, Hayes-Davis 11, Pierre 13, Jekiri 4, Guduric 12, Dorsey, Calathes 7, Antetokoumpo. Coach: D. Itoudis