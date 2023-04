EuroLega, Playoffs – G1: il Barcelona senza problemi con lo Zalgiris in gara 1

Tutto facile per gli uomini di Jasikevicius, che al Palaublaugrana stendono i lituani e portano a casa il prio incontro dei playoff . Risultato mai in discussione sin dalla palla a due. Mirotic è una sentenza da tre punti, mentre ai lituani non basta l'ottima prestazione di Achille Polonara.

EuroLega, Playoffs: il Barcellona senza problemi con lo Zalgiris in gara 1

di Manuel Zullo

Tutto facile per gli uomini di Jasikevicius, che al Palaublaugrana stendono i lituani e portano a casa il primo incontro dei playoff 91-69. Risultato mai in discussione sin dalla palla a due. Mirotic è una sentenza da tre punti, mentre ai lituani non basta l’ottima prestazione di Achille Polonara.

QUINTETTI:

FC BARCELONA: Mirotic, Satoransky, Abrines, Laproviottola, Vasely

ZALGIRIS KAUNAS: Taylor, Smits, Hayes, Butkevicius, Ulanovas

A Barcellona va in scena Gara 1 dei playoff di Eurolega. In campo i padroni di casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas. Di fronte si sono la numero 2 del tabellone e la settima classificata. Una sfida che ha il sapore di derby per l’allenatore dei catalani, Sarunas Jasikevicius, che alla vigilia della partita ha chiesto ai suoi di non sottovalutare l’avversario, nonostante l’ultimo incontro tra le due squadre in regulr season dominato dal Barça 93-74

Inizio shock per i lituani. Il Barcellona esce forte dai blocchi di partenza dominando sotto canestro e da fuori con i le triple di Mirotic. Nove a 2 il parziale per i blaugrana dopo appena 4 minuti. Lo Zalgiris perde troppi palloni e a metá del primo quarto Satoransky penetra in area e schiaccia in testa alla difesa biancoverde, facendo esplodere gli oltre 10mila tifosi presenti e costringendo Maksvytis a chiamare time out.

Dopo la pausa la musica non cambia. Kaunas continua a sbattere contro i centimetri dei lunghi del Barcellona, gli arbitri fischiano poco e i padroni di casa, approfitando anche dei tanti rimbalzi d’attacco, chiudendo la prima frazione 25 a 13.

Polonara e Lakavicius danno ritmo all’attacco degli ospiti a inizio secondo quarto. Si segna con regolarità da una parte e dall’altra, ma il Barça controlla il match tenendo gli avversari sopra la doppia cifra di distacco: 35-19 dopo 5” minuti. Una tripla di Polonara da 8 metri sveglia i tantissimi tifosi dello Zalgiris presenti al palazzetto. I lituani, guidati dall’azzurro, mettono un parziale di 9 a 2 e ricuciono lo strappo sul 37-28 a due minuti dall’intervallo.

Il Barcellona però non trema, infila tre triple consecutive con Abrines, Sanli e Mirotic e va al riposo in vantaggio 48-31. Mirotic guida i tabellini con 12 punti, seguito proprio da Polonara con 8.

Non si raffreddano le mani dei catalani all’uscita dagli spogliatoi: Mirotic e ancora Abrines continuano a martellare la retina da tre e in poco tempo portano il Barça sul +17, 56-39. Kaunas però è dura a morire e prova a tenersi in partita con le penetrazioni di Giedroitis, che mette a segno 2 canestri consecutivi. Il Barcellona perde un po’ di ritmo in attacco e fatica a segnare. Lo Zalgiris si avvicina lentamente e chiude il terzo periodo sotto “solo” di 12, 63-51.

Il Quarto quarto è pura accademia. Il Barcellona parte fortissimo in attacco e in difesa e scava un solco di 21 punti che a 6′ dalla fine indirizzano l’incontro verso i titoli di coda. I giocatori di Kaunas sembrano sulle gambe, mentre gli avversari danno spettacolo offrendo al pubblico triple e schiacciate che riscaldano ancor di più l’ambiente, come se ce en fosse ancora bisogno. Il risultato è una punizione severa per lo Zalgiris che perde 91-69.

FC BARCELONA – ZALGIRIS KAUNAS 91-69 (25-13, 23-18, 18-22, 25-16)

PARZIALI: 25-13, 23-18, 18-22, 25-16

PROGRESSIVI: 25-13, 48-31, 66-53, 91-69

MVP: Mirotic

FC BARCELONA: Sanli 17, Mirotic 15, Jokubaitis 12, Abrines 10, Kuric 10, Tobey 9, Laprovittola 8, Satoransky 4, Vesely 4, Martinez 2, Kalinic, Nnaji.

ZALGIRIS KAUNAS: Brazdeikis 14, Giedraitis 10, Hayes 9, Polonara 8, Birutis 7, Dimsa 6, Lekavicius 5, Ulanovas 4, Butkevicius 2, Smits 2, Taylor 2.