EuroLega, Playoffs – G1: l’Olympiacos sbanca Barcellona e va sullo 0-1

Terza vittoria esterna sulle quattro gara-1 dei playoff di Eurolega. Dopo Maccabi e Fenerbahce anche l’Olympiacos fa saltare subito il fattore campo andando a vincere in casa del Barcellona imponendo così ai catalani la 3a sconfitta casalinga della sua Eurolega.

Partita non bella ma di grande intensità quella giocata al Palau Blau Grana. La squadra di Bartzokas è brava ad imporre il proprio ritmo e a difendere in maniera precisa ed intensa. Il Barca è costretto sempre a inseguire, nel finale arriva anche a -2 ma non riesce mai a trovare il guizzo per prendere la partita in mano.

Ateniesi avanti al 10′ (18-19) con i padroni di casa che ci mettono quasi metà del primo quarto a trovare il primo canestro dei loro playoff. Nell’ultima parte del primo tempo l’Olympiacos prova la fuga chiudendo all’intervallo sul 34-42. A -3’14” dalla fine del terzo quarto gli ospiti toccano il +13 (47-60) ispirato dall’ottimo Williams-Goss. Vantaggio che si mantiene anche all’ultima pausa (54-61).

Il Barcellona tenta il tutto per tutto a inizio di ultimo quarto. Rubio e Laprovittola segnano da tre e la squadra di Grimau è a -2 (67-69) a -2’50”. L’Olympiacos non si scalfisce. Tripla di Canaan e gioco da tre punti immediato di Milutinov per il 65-75 di tutta risposta al break dei locali. Arriva l’ultimo minuto con l’appoggio vincente di Kalinic per il 70-75. Walkup perde palla e commette fallo antisportivo su Rubio. Cinque falli per l’americano di Bartzokas e 2/2 di Rubio (72-75). Nel possesso nato dall’antisportivo Laprovittola perde palla per colpa di una difesa ateniese di marmo. Il punteggio è poi mosso dal 2/2 di Larentzakis chiamato a tirare i due liberi dopo l’uscita di Petrusev per un infortunio al ginocchio. Hernangomez fa 1/2 a -29″ e il Barca rimane a -4 (73-77). L’attacco dell’Olympiacos non produce niente ma fa correre il cronometro. Jabari Parker sulla sirena inchioda la schiacciata del 75-77 ma l’1-0 nella serie è dei greci.

Barcelona-Olympiacos 75-77 (18-19, 17-25, 19-17, 21-16)

Barcelona: Da Silva 4, Vesely 3, Brizuela, Rubio 10, Kalinic 6, Satoransky, W.Hernangomez 13, Laprovittola 9, Abrines 11, Parker 13, Nnaji, Jokubaitis 6. Coach: Grimau

Olympiacos: Walkup, Williams-Goss 15, Wright 4, Canaan 14, Larentzakis 2, Fall 11, Bradzeikis 2, Peters 1, Petrusev 12, Milutinov 3, Sikma 4, McKissic 9. Coach: Bartzokas