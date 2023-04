EuroLega, Playoffs – G1: Punter e il Partizan sbancano subito Madrid

Si apre allo Wizink Center l’interessante serie playoff tra il Real Madrid e il Partizan che non tradisce certo le attese. Il Partizan va sullo 0-1 con una grande prova, resistendo alla fisicità del Real che però perde nel corso della gara Tavares. Decisivo Kevin Punter che a 4 decimi dalla fine mette la tripla del sorpasso che zittisce il pubblico madrilista esaltando lo spicchio di tifosi serbi giunti in Spagna. 26 punti con 5/8 da tre punti per Punter che si è infiammato nella fine del primo tempo per poi riaccendersi negli ultimi 3′ di una grandissima sfida.

Il Partizan vuole subito un grande ritmo e tiene il vantaggio con Leday e un 4/7 da tre punti nel primo quarto. Il Real viene fuori alla distanza. Deck e Tavares segnano 15 dei 22 punti nel primo quarto del Real che alza progressivamente i colpi in difesa riuscendo a prendersi il primo vantaggio con quattro punti di fila di Yabusele. Il Partizan comunque tiene e si va alla prima pausa sul 22 pari.

In avvio di secondo quarto il Real aumenta il livello della sua difesa da cui scaturisce un mini allungo. 30-22 dopo 3′ con time out di Obradovic con Hanga e Yabusele a firmare l’8-0 dei blancos. Nella parte centrale del quarto il Real rallenta. Ci sono tre falli in attacco consecutivi con Musa che arriva al 3°personale. Il Partizan recupera e va sul 30-28 con la rubata e contropiede di Lessort che costringe Mateo al time out a -6’04. I serbi sono in fiducia e trovano 4 triple consecutive, due di Exum e altrettante di un eccezionale Kevin Punter che arriva 15 punti segnati con il jumper del 37-46 a 2′ dall’intervallo. Il Real regge grazie ai rimbalzi offensivi (8 nei primi 20′) e riduce sul 42-46 con la tripla di Yabusele che arriva a 10 punti. L’intervallo arriva con le stesse proporzioni dopo il 2/2 di Leday e il canestro sulla sirena di Williams Goss (42-48).

A inizio di ripresa il Partizan trova energie da Smailagic e Avramovic andando sul +48-55 con il gioco da tre punti di Leday. Il Real butta nella mischia Randolph che ripaga con la tripla del -4 con i spagnoli che tornano a saper sfruttare la loro fisicità. Causeur porta il Real avanti 56-55, risponde Madar per il controsorpasso belgradese in un terzo quarto che si chiude con il vantaggio minimo dei locali con il 2/2 di Deck per il 64-63 del 30′.

Il Real spinge a inizio di quarto periodo e trova il parziale di 13-7 di parziale nei primi 4′ di quarto periodo con Deck che scrive 77-70 a -5’37” dalla fine. Il Real sbaglia un paio di occasioni e il Partizan riemerge con la tripla di Avramovic (77-75). Il Real perde un pallone, Lessort va lanciato in contropiede ma viene stoppato da dietro dall’energia di Yabusele che evita il pareggio. Arrivano gli ultimi 3′ e tra gli ospiti si riaccende Punter rimasto silenzioso nel secondo tempo. 2/2 ai liberi e il gioco da quattro punti per l’ex Bologna e Milano che riporta i serbi avanti (80-81). Rudy Fernandez segna ai liberi ma il Partizan ritorna avanti con il canestro più fallo subito e libero segnato di Exum (82-84). A -1’18 il Real impatta trovando un penetrazione di fisico di Williams Goss, il Partizan commette infrazione di 24″ con un attacco troppo statico quando mancano 53″ alla fine. Il Real spreca l’occasione con il fallo in attacco di Musa che apre le gambe in fase di tiro trovando il contatto con Punter. 2/2 e Partizan di nuovo avanti. Si torna dall’altra parte e c’è Gabriel Deck che realizza appoggiando al vetro subendo anche il fallo. Ennesimo gioco da tre punti e Real sopra 87-86 a 21″ dalla fine. Obradovic organizza l’ultimo attacco che parte male con Lessort che rischia l’infrazione di campo. La palla arriva a Punter che vuole deciderla. Tripla a 4 decimi dalla fine e canestro che vale l’1-0 in una serie che promette scintille.

Real Madrid-Partizan Mozzart Bet Belgrade (22-22, 42-48, 64-63)

Real Madrid: Williams-Goss 6, Causeur 3, Randolph 3, Fernandez 2, Hanga 5, Hezonja 8, Rodriguez, Deck 24, Tavares 12, Llull, Yabusele 14, Musa 10. Coach: Mateu

Partizan Mozzart Bet Belgrade: Vuckevic, Leday 13, Avramovic 8, Punter 26, Smailagic 11, Papapetrou, Exum 11, Nunnally 2, Lessort 11, Trifunovic 1, Andjusic, Madar 6. Coach: Obradovic