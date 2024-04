EuroLega, Playoffs – G2: Ancora troppo Real Madrid. Blancos 2-0 nella serie con il Baskonia

Il Real Madrid si conferma nella serie playoff contro il Baskonia e si porta sul 2-0 in attesa che la serie si trasferisca alla Buesa Arena. Vittoria forse meno limpida rispetto a gara due, soprattutto se presi soltanto i primi tre quarti, ma la sensazione è che la squadra di Mateu abbia più di una marcia in più rispetto ai baschi di Ivanovic con sei uomini in doppia cifra e una supremazia a rimbalzo (36-27)

La gara prende la piega dei blancos nell’ultimo quarto con il risultato già deciso a -5′ dalla fine con il +23 in favore del Real che lascia già. scrivere il 2-0 nella serie. Il Baskonia ha provato a resistere. E’ partito meglio rispetto ai madrileni ma si è trovato sotto alla fine del primo quarto (23-22 con tripla sulla sirena di Llull) e insegue 46-40 all’intervallo. Nel terzo quarto il Real va in doppia cifra di vantaggio ma il Baskonia riesce a reggere. I locali sono sul +11 al 30′ (74-63) ma sono pronti a sferrare il colpo decisivo. Strappo definitivo a inizio di ultimo periodo e gara decisa con abbondante anticipo. Negli ultimi 2′ di gara il Baskonia riduce dal 98-81 al 98-88 ma una tripla di Rodriguez rimette subito le cose a posto. 101-90 e chiaro 2-0 nella serie per il Real.

Real Madrid-Baskonia 101-90 (23-20, 23-19, 28-23, 27-27)

Real Madrid: Causeur, Fernandez 3, Abalde, Campazzo 24, Hezonja 7, Rodriguez 8, Deck 10, Poirier 10, Tavares 10, Llull 13, Yabusele 16, Musa. Coach: Mateu

Baskonia: Howard 12, Raieste 3, Chiozza 8, Querejeta, Sedekerskis 9, Marinkovic 20, Miller-McIntyre 13, Diez 3, Rogkavopoulos 9, Kostar 3, Costello 10, Theodore. Coach:Ivanovic